Will Smith a été «honoré» de donner des bonus aux collègues du roi Richard

Will Smith a expliqué à quel point il était «honoré» d’offrir des bonus supplémentaires aux autres membres du personnel qui ont travaillé sur le roi Richard avec lui à cause de la sortie en streaming du film. Voir la bande-annonce ci-dessous :

L’homme de 53 ans Hommes en noir La star joue le rôle de Richard, le père de Serena et Venus Williams, pour le film, qui raconte comment les célèbres sœurs sont devenues les plus grandes superstars du monde du tennis.

Parler à Divertissement ce soir à propos de sa décision, Smith a expliqué: « Tout ce que je peux faire, c’est ma part, donc c’est toujours un honneur et un plaisir pour moi de faire ma part, et tout le monde a fait un travail brillant. C’était les fermetures de COVID, les gens sont vraiment restés avec nous. «

On pense que Smith a reçu environ 40 millions de dollars pour le film et a utilisé son propre argent pour donner un petit supplément à des membres de la distribution comme Saniyya Sidney – qui joue Venus Williams – et Demi Singleton – qui joue Serena – ainsi que d’autres co-stars Tony Goldwyn, Jon Bernthal et Aunjanue Ellis.

Ce n’est pas tout ce qu’il a fait non plus.

Selon l’une de ses co-stars, Layla Crawford, qui incarne la sœur de Serena et Vénus, Lyndrea Price, Smith distribuait toutes sortes de cadeaux et de friandises pendant le tournage du film.

Elle a déclaré: « Il nous a tout le temps donné des appareils photo Polaroid et différentes friandises. C’est une personne tellement généreuse et douce. Il nous a également offert des cadeaux iPhone 12 Pro Max dans des boîtes.

« Nous les avons ouverts et tout le monde a commencé à pleurer. J’ai littéralement pleuré des yeux – c’était le meilleur cadeau de tous les temps. Will Smith est une bénédiction, j’ai tellement appris en travaillant avec lui. »

Goldwyn, qui joue Paul Cohen, a ajouté : « Ce que vous avez dit [he gave bonuses/gifts to all of the talent] est vrai.