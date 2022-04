Will Smith a démissionné de l’Académie après le scandale des Oscars

Oscars 2022

L’artiste était au centre de l’attention lors de la 94e cérémonie de remise des prix, non seulement pour avoir remporté le prix du meilleur acteur, mais aussi pour avoir giflé Chris Rock. De l’Académie, ils avaient annoncé qu’ils riposteraient.

© GettyLes Oscars ont passé une mauvaise soirée.

La 94e tranche de Les Oscars a laissé un goût étrange Hollywood après une cérémonie sans humour, qui s’est terminée par Will-Smith lui donner une claque Chris Rock. L’humoriste est monté sur scène pour remettre un prix, et parmi tant de blagues « humoristiques » sur l’alopécie de Jada PinketPour ce que Forgeron il est monté sur scène et a donné un coup de poing à son collègue. Ce qui est curieux, c’est que, quelques minutes plus tard, il est remonté pour recevoir l’Oscar du meilleur acteur pour la première fois de sa carrière.

Cette action est devenue un mème et est devenue virale en quelques instants, avec de nombreux téléspectateurs et fans des récompenses aussi stupéfaits que Roche sur scène. Ensuite, l’un des grands dilemmes est apparu dans L’Académie: doivent-ils expulser Will-Smith? Faut-il lui faire rendre sa statuette ? L’organisation a fait savoir qu’elle mettrait en vigueur le code de conduite et que des mesures seraient prises à ce sujet.

Cependant, avant qu’une quelconque décision ne soit prise, Will-Smith décidé d’agir seul et de remettre sa démission à L’Académie. Qu’est-ce que cela signifie à des fins pratiques? Désormais, l’artiste ne pourra plus faire partie des nombreux votants chargés de régler les prix du film. Cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas assister aux prochains épisodes ou être nominé à nouveau, même s’il faudra probablement attendre longtemps avant qu’il n’apparaisse à nouveau dans le théâtre dolby.

+Ce que Will Smith a dit dans sa déclaration

L’acteur a publié une déclaration qui a rapidement commencé à circuler dans les médias américains. « J’accepterai toutes les conséquences de ma conduite. Mes actions en la 94e cérémonie des Oscars C’était choquant, douloureux et injustifiable. »a commencé l’artiste dans sa déclaration. « La liste de ceux que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes amis chers et bien-aimés, tous présents et publics du monde entier à la maison. j’ai trahi la confiance de L’Académie”assuré.

Dans ce contexte, il a noté : « J’ai privé les autres nominés et gagnants de leur opportunité de célébrer et d’être célébrés pour leur travail extraordinaire. Je suis dévasté. Il veut redonner la vedette à ceux qui le méritent pour leurs réalisations et permettre L’Académie revenons au travail incroyable que vous faites pour soutenir la créativité et l’art dans le cinéma. ». Ainsi, il a conclu : « Je démissionne de mon adhésion à l’Académie des arts et des sciences du cinéma” et a promis de « ne plus jamais laisser la violence l’emporter sur la raison ».

