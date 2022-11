Will Smith a déclaré que Floyd Mayweather l’avait appelé après l’incident aux Oscars

célébrités

Will Smith a déclaré qu’après l’attaque répréhensible contre Chris Rock aux Oscars, le boxeur Floyd Mayweather l’avait appelé avec insistance pendant des jours.

© GettyWill Smith et Floyd Mayweather

On se souvient tous de l’épisode de la 94e édition du Prix ​​Oscar qui a eu lieu au Dolby Theatre de Los Angeles le 27 mars 2022 où Will-Smithnominé pour la statuette pour son travail sur roi richardest monté sur scène et a giflé le présentateur Chris Rock après que l’humoriste a fait une blague de mauvais goût sur la femme de l’interprète de Jour de l’indépendance, Jada Pinkett Smith.

L’événement est entré dans l’histoire comme l’un des moments les plus controversés de la traditionnelle cérémonie de remise des prix organisée par l’Académie des arts et des sciences du cinéma, et bien que Will-Smith a remporté la statuette tant convoitée pour sa performance dans roi richard plus tard de l’organisation ils ont décidé de le sanctionner en lui interdisant de participer à cette cérémonie pendant les 10 prochaines années.

Ensuite Will-Smith a révélé plusieurs mois après l’incident qu’il avait le soutien d’un personnage du monde du sport avec lequel ils n’étaient pas des amis proches avant l’événement mais qui faisait désormais partie du cercle de l’acteur grâce à une attitude très particulière lors de ces moments difficiles pour le interprète où il a même perdu des projets au sein de l’industrie cinématographique hollywoodienne qui semblaient lui tourner le dos.

Un accessoire inattendu pour Will Smith

Will-Smith raconté sur les réseaux sociaux que le champion de boxe Floyd Mayweather Il l’a appelé dix jours de suite après la soirée controversée du 27 mars 2022 au Dolby Theatre et l’acteur n’oubliera jamais l’attitude qui « argent » avait avec lui dans une situation certes difficile à oublier pour l’interprète. « C’est mon compère pour toujours »Smith a fait remarquer à propos de l’athlète.

L’acteur, révélé par le producteur exécutif Michael J. Babcockil a proposé de Floyd Mayweather une fonction spéciale de émancipation en guise de remerciement ces appels où le boxeur venait lui dire : « Tu sais que tu es le champion, n’est-ce pas ? Est-ce que ça va? Vous savez que vous êtes le champion, n’est-ce pas ? Je veux que tu entendes ma voix le dire »Certainement un regain de moral d’une légende de la boxe qui n’avait aucune raison apparente pour cette attitude.

Floyd Mayweather reste une présence centrale dans le monde de la boxe professionnelle et reviendra sur le ring le 13 novembre à la Coca-Cola Arena de Dubaï pour une vitrine à la carte DAZN contre un créateur de contenu déjà, hébergé par Global Titans. Les fans de ce sport font la fête à chaque fois « Argent » Il revient au combat avec son style polyvalent qui parvient à fatiguer n’importe quel rival jusqu’à ce qu’il remporte une victoire sans appel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂