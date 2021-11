Will Ryan Dies, acteur vétéran de la voix de Disney, avait 72 ans

Will Ryan, l’artiste vocal vétéran qui a exprimé des personnages dans des films pour enfants classiques La terre avant le temps et Une queue américaine en plus d’être la voix de Willie le Géant pour Disney depuis 1983, est décédé à l’âge de 72 ans après une courte bataille contre le cancer. Le doubleur et musicien prolifique est décédé le 19 novembre, la nouvelle étant confirmée dans un communiqué du Hollywood Reporter.

« Le monde est un peu moins brillant ce soir avec le décès de Will Ryan », a écrit Lemus dans un communiqué. « Autant il était connu de beaucoup d’entre vous comme une icône de Disney, une légende de la voix off, un cow-boy virevoltant, un musicien / auteur-compositeur, un brillant acteur comique, ainsi qu’une liste de crédits qui ne touchent même pas l’essence de ce que il a accompli… il était mon ami.

Lemus a poursuivi : « Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c’était une belle personne. Il était altruiste. Son humilité était infinie. Il a passé toute sa vie à aider les autres et la perte que ressentent ses amis et sa famille ce soir serait un euphémisme tragique. C’était une belle âme et j’étais honoré de le connaître, et encore moins de le représenter. Je ne trouve pas tous les mots qui exprimeraient ce qu’il représentait pour notre entreprise CelebWorx, et le reste du monde qu’il a touché avec son talent.

Né et élevé à Cleveland, Ohio, Ryan a commencé sa carrière dans le divertissement en chantant sur l’Ouest américain. Après avoir joué de petits concerts tout au long des années soixante, dans les années 1970, il s’était associé à Phil Baron et avait joué à travers les États-Unis en tant que Willio et Phillio, ainsi que des apparitions à la radio et à la télévision. L’un des premiers rôles de doublage bien connus de Ryan l’a vu exprimer plusieurs personnages dans Le chant de Noël de Mickey pour Disney, dont Willie le Géant, un rôle qu’il continuera à jouer tout au long de sa carrière et qui sera également sa dernière performance cette année dans un épisode de Mickey Mouse Funhouse.

Il a ensuite eu une longue carrière avec Disney et d’autres sociétés d’animation en exprimant un certain nombre de personnages bien connus jouant Grubby l’Octopede dans la série audio Teddy Ruxpin ainsi que dans l’émission télévisée de 1986. Les Aventures de Teddy Ruxpin, Petrie dans le bien-aimé La terre avant le temps et chiffre dans Une queue américaine. Ses autres rôles au cinéma, dont celui de Disney La Petite Sirène, Un Troll à Central Park, Looney Tunes : Retour en Action et Obtenez un cheval! À la télévision ses rôles dont des séries classiques de Disney telles que Bienvenue à Pooh Corner, The Wuzzles, Gummi Bears, Duck Tales et Mickey Mouse Clubhouse, en plus d’apparaître dans Garfield et ses amis et gars de la famille. Sa dernière performance en 2021 est sortie dans un épisode de Maison de Mickey Mouse appelé Mickey and the Cornstalk qui a mis un terme à sa carrière avec Willie The Giant, le personnage avec lequel il a commencé.

En plus de ses rôles de voix pour la télévision et le cinéma, Ryan est devenu un élément régulier du drame radio Aventures dans l’Odyssée en 1987, exprimant plus de 100 personnages individuels de la série. Il a écrit et interprété des chansons pour The Walt Disney Company à la même époque, et la musique n’était jamais trop loin de son travail, ayant brièvement joué dans le trio musical et comique The Merry Metronomes avec Andrew J. Lederer et Michael Rosenberg, et a également fait équipe avec Nick Santa Maria rarement en tant que duo de style vaudeville Biffle & Shooster, un partenariat qui comprenait cinq films commençant par C’est un cadre ! en 2013.

Ryan laisse dans le deuil sa femme, Niparko Ryan, et ses frères et sœurs Patty Ryan, Marsha Ryan Russo et George Ryan et nos pensées vont à eux en ce moment, ainsi qu'à tous ses fans et amis. Repose en paix Will Ryan. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





