Will Poulter ne recommanderait pas son régime Marvel ou sa transformation physique à qui que ce soit

L’acteur britannique Will Poulter a récemment parlé de son expérience intense en essayant d’atteindre le « corps Marvel ».

Le joueur de 27 ans, qui a joué le rôle de Billy Cutler dans la série dramatique de Hulu Drogué l’année dernière, a discuté de son point de vue sur la transformation corporelle extrême qu’il a dû subir pendant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Le nouveau film, qui sera diffusé le 5 mai 2023, verra Chris Pratt reprendre son rôle de Star-Lord aux côtés de Poulter, qui jouera Adam Warlock.

L’acteur de Midsommar a révélé le processus intense derrière sa récente transformation corporelle. Crédit : Alamy

Agissant aux côtés de Zoe Saldaña qui jouera Gamora et Dave Bautista qui incarnera Drax le destructeur, Poulter a récemment informé les fans qu’il ne recommanderait à personne son régime alimentaire et son processus d’entraînement Marvel.

Poulter a qualifié la transformation de «malsaine» et «irréaliste» si vous ne prenez pas soin de votre santé physique et mentale au cours du processus.

Le Miroir noir : Bandersnatch l’acteur a révélé dans une interview avec The Independent quelques détails sur son programme de formation implacable pour se transformer en son personnage pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Marvel décrit le personnage comme étant « génétiquement modifié par des scientifiques pour être l’être parfait », et c’est ce concept exact que Poulter trouve si « irréaliste ».

« C’est difficile d’en parler car, avec Marvel, tout est écureuil secret », a déclaré le Midsommar l’acteur a commencé.

Il a continué à décrire les effets néfastes d’une transformation corporelle aussi totale et rapide, tout en notant les conséquences que cela a eu sur sa santé physique et mentale.

Le joueur de 27 ans a qualifié la transformation de « malsaine » et « irréaliste ». Crédit : Alamy

L’acteur britannique a souligné : « Le plus important, c’est que votre santé mentale et physique doit passer en premier, et les objectifs esthétiques doivent être secondaires, sinon vous finissez par promouvoir quelque chose de malsain et irréaliste si vous n’en avez pas la soutien financier d’un studio payant vos repas et votre formation. Je suis dans une position très privilégiée à cet égard, et je ne recommanderais à personne de faire ce que j’ai fait pour se préparer à ce travail.

Poulter a ensuite révélé quelques détails supplémentaires sur son régime alimentaire maintenant qu’il est dans la «phase d’entretien» du processus de transformation; il a expliqué qu’il «ne mangeait pas de grandes quantités de nourriture en vrac», mais qu’il «ne coupait pas non plus».

En conclusion, Poulter a noté: « Je maintiens juste mon poids », avant de raconter qu’il n’avait pas touché à l’alcool depuis le Nouvel An et, à cause de cela, « tout le côté social » de sa vie « doit prendre du recul ». .

Ce n’est pas la première fois que Marvel soumet ses acteurs à un entraînement immense et à des régimes restrictifs pour des raisons purement esthétiques. Crédit : Alamy

Beaucoup ont commenté le processus récurrent que les acteurs de Marvel doivent subir pour leurs rôles ultérieurs.

Un utilisateur de Twitter a commenté: « Will Poulter semble être un gars tellement authentique et cool, j’adore voir des acteurs parler des méfaits de l’image corporelle irréaliste pour les femmes ET les hommes, j’ai l’impression que ce côté n’est pas assez souvent discuté et est également important. »

Un autre a qualifié le régime extrême de «épuisant» et de «nuisible à votre santé mentale et à votre stress».

Ce n’est pas la première fois que Marvel soumet les acteurs à une immense formation et à des régimes restrictifs pour des raisons purement esthétiques.

Chris Hemsworth a également subi une énorme transformation pour ressembler à Thor, tandis que Chris Evans s’est également massivement renforcé pour jouer à Captain America.