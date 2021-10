Will Poulter incarnera Adam Warlock dans le MCU

Après avoir anticipé son arrivée dans l’une des séquences post-crédits de « Guardians of the Galaxy vol. 2 », Adam Warlock prépare son arrivée imminente dans le MCU à travers le troisième (et apparemment le dernier) volet de ces attachants hors-la-loi de l’espace, qui auront à nouveau James Gunn comme scénariste et réalisateur.

Selon Deadline, Warlock sera joué par nul autre que Will Poulter, un acteur connu pour son rôle de Gally dans la saga d’action pour les jeunes « Maze Runner », ainsi que pour ses performances exceptionnelles dans « Midsommar », « Nous sommes le Millers « et la bande interactive Netflix » Black Mirror: Bandersnatch « .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Dune » n’est pas intéressé à en discuter avec David Lynch

Le rapport indique que les dirigeants de Gunn et Marvel ont commencé leurs recherches pour incarner le personnage en août dernier, citant parmi les principaux candidats Poulter George Mackay de « 1917 » et Regé-Jean Page de la série Netflix « Bridgerton ».

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé quelle sera l’étendue de la participation d’Adam Warlock à l’histoire, même s’il va sans dire que, comme il est l’un des personnages les plus appréciés des fans de Marvel Comics, il est possible qu’il ne soit pas un simple camée, avec un grand potentiel pour continuer dans le récit prévu pour le MCU.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bill Murray révèle le titre du nouveau film de Wes Anderson

Adam Warlock est un éternel créé par « l’Enclave » dans sa quête pour concevoir l’être humain parfait, faisant progresser le potentiel évolutif de l’humanité. La créature, réalisant les mauvaises intentions de ses créateurs, se révèle contre eux, voyageant à travers l’espace dans le but de mettre ses capacités à profit.

Ne manquant pas de tradition, James Gunn a confirmé à travers Twitter l’arrivée imminente de Warlock au MCU, ainsi que l’accueil de Poulter, qu’il décrit comme « un acteur incroyable et un gars merveilleux ». Le troisième volet de « Guardians of the Galaxy » a actuellement une date de sortie prévue pour le 5 mai 2023.