Will Poulter exprime sa gratitude pour avoir rejoint Marvel Studios

En 2017, le réalisateur James Gunn avait anticipé à travers « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 » l’arrivée imminente d’Adam Warlock, l’un des personnages les plus appréciés des fans de Marvel Comics. Cela conduirait à une série de spéculations sans fin sur qui serait l’acteur chargé de jouer le rôle.

L’attente est terminée et l’acteur britannique Will Poulter, connu pour sa participation au film interactif Netflix « Black Mirror : Bandersnatch » et à la trilogie « Maze Runner », a récemment été confirmé, avec une date de sortie estimée à 2023. Les débuts du MCU.

Comme prévu, Marvel Studios garde toujours secrets des détails spécifiques sur l’intrigue dans laquelle ce sera vraisemblablement le dernier volet de la saga « Les Gardiens de la Galaxie », ou du moins Gunn l’a anticipé à de précédentes occasions. De même, Poulter s’est limité à donner des réponses très générales lorsqu’on lui a posé des questions sur son arrivée dans le MCU.

Lors de la promotion de sa nouvelle série sur Hulu « Dopesick », Poulter a déclaré à Variety qu’il était « très honoré d’avoir été accueilli dans la famille Marvel ». « Tous ceux avec qui j’ai interagi là-bas sont formidables. Je suis très heureux de faire partie d’une franchise comme Guardians, que je considère comme l’une des plus créatives et uniques. »

Poulter a parlé un peu de l’expérience passée d’une série comme « Dopesick », un drame sur une épidémie d’opioïdes aux États-Unis, à une production comme celle de Marvel. « Je n’ai pas vraiment le droit de parler de mon rôle. Juste parce que c’est Marvel, je suis sous serment de secret. » L’acteur se bornera à souligner à quel point il est reconnaissant de faire partie de deux productions si différentes l’une de l’autre.

Récemment, James Gunn a confirmé qu’il travaillait sur le processus de scénarisation du film, qui, bien qu’il s’étende à près de 1 200 dessins par séquence, facilite le processus de tournage pour le reste de l’équipe. « Les Gardiens de la Galaxie » a actuellement une date de sortie approximative du 23 mai 2023.