Will Poulter explique ce que Marvel réserve ensuite à Adam Warlock

En quelques sortes, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 conclut la série que James Gunn a commencée dans le Univers cinématographique Marvel. Le réalisateur a confirmé que le film sera le dernier à voir l’équipe unie, ce qui signifie que l’avenir des Gardiens verra quelques changements dans les prochains épisodes. Cependant, il y a un personnage que les fans ne préféreront probablement pas quitter la franchise. Adam Warlock apparaîtra dans GOTG Vol. 3 faisant ses débuts en live-action après avoir été taquiné dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2.

Après une longue recherche d’acteurs, Gunn et Marvel Studios ont signé l’acteur Will Poulter (Miroir noir : Bandersnatch, Midsommar) pour incarner Warlock. On dit que l’acteur subit une transformation importante pour jouer le personnage. C’est peut-être le dernier de l’original gardiens de la Galaxie équipe, mais cela pourrait difficilement être la fin pour Warlock, qui fait sa première apparition dans la franchise. Dans une récente interview avec Collisionneur, on a demandé à Poulter comment il voyait son personnage continuer dans le MCU. Poultier a répondu

Bien sûr. Oui, vous devez envisager cette possibilité. La vérité est que je ne sais pas vraiment ce que l’avenir me réserve concernant le personnage.

On a également demandé à Poulter si assumer le rôle avait eu un impact sur ses autres projets, étant donné que les accords de Marvel sont pour la plupart de longue durée. Poulter a déclaré qu’un engagement considérable est nécessaire et qu’il est en effet reconnaissant de cette opportunité.

Certes, cela s’accompagne d’un certain niveau d’engagement qui demande réflexion, mais évidemment, je suis très reconnaissant qu’on m’ait confié ce rôle.

Marvel Studios garde les détails de ses plans entièrement secrets pour les acteurs, allant jusqu’à ne pas partager des scripts entiers avec eux. Même si Marvel Studios a des plans pour lui, Poulter, qui n’était au courant de son rôle qu’après l’audition, ne saura aucun détail sur comment et quand il apparaîtra ensuite dans le MCU après GOTG VOL. 3. Poulter n’a donné aucune information concernant le nombre de projets qu’il a signés pour apparaître dans le Univers cinématographique Marvel. Plus tôt, il a nié savoir quoi que ce soit sur les projets de Marvel pour lui dans un futur épisode.

Étant donné que Marvel a récemment ramené Anson Mount en tant que Black Bolt dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, il est clair qu’il propose toujours des plans pour ses personnages. Et puisque Warlock est très important dans la tradition des bandes dessinées, il sera probablement de retour.

Les plans futurs de Marvel Studios font de la place pour Warlock

Adam Warlock a été à la fois un adversaire et un membre des Gardiens de la Galaxie dans les bandes dessinées. Le personnage a été suggéré de devenir un antagoniste dans GOTG Vol. 2. Dans ce film, après la défaite du Souverain aux mains des Gardiens, Ayesha révèle ses plans pour donner naissance à un être cosmique, élevé dans une structure en forme de cocon, qui affrontera les héros et se vengera. Dans ce monologue, elle le nomme Adam.

Il est possible que les Gardiens aient un face-à-face avec Warlock dans le film et qu’ils s’unissent plus tard pour faire face à une plus grande menace. Cela pourrait conduire Warlock à nouer de nouvelles alliances à l’avenir. Marvel Studios a en outre laissé tomber des miettes de pain pour plusieurs scénarios au sein du MCU qui pourraient présenter Warlock.

Éternels a présenté Pip le Troll, qui a été un associé actif de Warlock dans les bandes dessinées. Warlock s’est également allié à Gamora, dans lequel il a joué un rôle essentiel dans Marvel Comics. Gant de l’Infini série. Les théories ont émis l’hypothèse que Warlock devrait apparaître dans Avengers : Fin de partie, étant donné que le personnage a joué un rôle important dans la guerre contre la quête de Thanos pour assembler toutes les gemmes Infinity. De plus, Marvel Studios repousse également les limites du cosmos pour inclure de nouvelles entités cosmiques via des films comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Les Merveilles. La spéculation suggère que Nova est également en développement chez Marvel Studios, ouvrant plus de possibilités pour les futures apparitions d’Adam Warlock.