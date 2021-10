Will Poulter est Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Adam Warlock fait enfin son chemin dans l’univers cinématographique Marvel. Après de précédentes tentatives de Marvel Studios pour diffuser le personnage sur grand écran, il est maintenant rapporté que Will Poulter (Le coureur du labyrinthe, Milieu) jouera le rôle dans la prochaine suite de James Gunn Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Gunn a personnellement confirmé la nouvelle en accueillant Poulter dans l’équipe avec une publication sur Twitter.

Comme vous le savez, je détruis souvent les fausses rumeurs, alors… hum… Bienvenue dans la famille des Gardiens, Will Poulter. C’est un acteur incroyable et un gars merveilleux. Rendez-vous dans quelques semaines. #AdamWarlock#GotGVol3https://t.co/RaNeGDIC0E – James Gunn (@JamesGunn) 11 octobre 2021

« Comme vous le savez, je détruis souvent les fausses rumeurs, alors… euh… Bienvenue au Gardiens famille, Will Poulter« , a écrit Gunn. « C’est un acteur incroyable et un gars merveilleux. Rendez-vous dans quelques semaines. »

Cette apparition fait suite à une précédente taquinerie d’Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Une scène post-crédit fait mention d’un « Adam » et Gunn confirmera plus tard son intention de faire appel à Adam Warlock pour le troisième film. Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie les deux ont presque failli inclure le personnage d’une manière ou d’une autre, mais ce n’est que maintenant que nous savons que son inclusion dans le MCU se produit enfin.

Parce qu’Adam Warlock a été taquiné, il y avait des fans qui se demandaient qui pourrait être le mieux pour jouer le rôle. Zac Efron a été imaginé dans le rôle d’une œuvre d’art intéressante de BossLogic, mais ce casting n’était pas censé l’être. Il y a quelques jours, la nouvelle rumeur s’est répandue selon laquelle Will Poulter avait été jeté, et bien que James Gunn aime fermer ces choses dès que possible quand elles sont fausses, il est resté inhabituellement silencieux. Sa nouvelle confirmation avec la diffusion de la nouvelle la rend encore plus officielle.

Il y a quelques années, James Gunn n’était toujours pas tout à fait sûr qu’il veuille faire venir Adam Warlock. En 2017, il s’est adressé à Twitter pour dire que le personnage pourrait avoir besoin de « cuire dans ce cocon » un peu plus longtemps avant que ce moment n’arrive. Les choses ont changé depuis quand Gunn s’est éloigné de Marvel pour se développer La brigade suicide pour DC et Warner Bros. Il a depuis déclaré qu’il voit Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 comme la fin probable de sa course Marvel, il est donc temps ou jamais de faire venir Adam Warlock s’il veut être celui qui le fait. Il a choisi maintenant, apparemment.

« J’ai dû me battre pour Adam dans la séquence post-crédits », a écrit Gunn sur Twitter à l’époque. « Parce que je pensais vraiment que c’était là que ça devait aller. Et je pensais que l’une des principales raisons d’avoir le Souverain dans le film était de donner au public l’indice qu’Adam Warlock allait venir. C’était l’une des raisons pour lesquelles ils existaient. Et J’ai écrit cette séquence post-générique dans le premier brouillon du script. Et puis il y a eu beaucoup de questions pour savoir si nous devions ou non l’inclure, car les gens allaient s’attendre à ce qu’Adam Warlock Guerre de l’infini. »

Will Poulter est connu pour son rôle marquant dans Les Chroniques de Narnia : Le Voyage du Passeur d’Aurore. Il est également reconnu pour d’autres rôles, notamment Le coureur du labyrinthe et sa suite, Le revenant, Miroir noir : Bandersnatch, et Milieu. Il était à un moment donné pour jouer Pennywise dans le Ce films avant que le rôle ne revienne plus tard à Bill Skarsgard. L’année dernière, Poulter avait un rôle principal dans le jeu vidéo interactif The Dark Pictures Anthology : Little Hope.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sortira en salles le 5 mai 2023. Il sera précédé de Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie sur Disney+ en 2022. Cette nouvelle nous vient de The Hollywood Reporter.

https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/guardians-of-the-galaxy-3-adam-warlock-will-pouter-1235029891/

Sujets : Gardiens de la Galaxie 3, Gardiens de la Galaxie