Will Poulter dit que son personnage dans Guardians of the Galaxy lui a été caché lors de sa première audition

Nous savons maintenant que Will Poulter jouera Adam Warlock dans Guardians of the Galaxy Vol.3, mais quand il a auditionné, on ne lui a pas dit au départ.

Guardians of the Galaxy Vol.3 La star Will Poulter pourrait avoir un nouveau film à paraître sous peu, mais ses récentes interviews ont toutes abordé sa prochaine introduction à Marvel en tant qu’Adam Warlock. Ayant été taquiné dans la seconde Gardiens film, l’arrivée d’Adam Warlock dans le MCU est très attendue par beaucoup depuis cinq ans. Cependant, en ce qui concerne les auditions pour le rôle, Poulter a récemment révélé qu’il ne savait même pas pour quel rôle il allait auditionner à l’époque.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 est présenté comme la fin d’une ère pour l’équipe cosmique de super-héros, avec James Gunn prêt à quitter les côtes de Marvel après l’achèvement du film et plusieurs membres de la distribution auraient également fait leurs dernières apparitions dans le film. Avec quelques départs sur les cartes, l’introduction d’Adam Warlock est la dernière d’une longue lignée de nouveaux visages à rejoindre le MCU dans la phase 4, qui a été présentée par Kevin Feige comme étant une question de nouveaux départs. Pour Will Poulter, ce nouveau départ a commencé avec lui étant dans l’ignorance de son personnage lors de sa première audition. Il a déclaré à The Playlist :

« J’ai auditionné pour la première fois en juin de l’année dernière [2021], et c’était la première fois que j’ai auditionné, puis j’ai en quelque sorte obtenu le rôle en septembre, je pense. Et puis j’ai commencé à tourner en décembre… Je ne savais pas pour quel personnage, au départ, j’auditionnais. Je savais en quelque sorte plus près du temps [of casting] pour qui je lisais. Même si je ne connaissais pas Adam Warlock auparavant, je connaissais très bien Les Gardiens de la Galaxie, et c’était en quelque sorte ma « planète » préférée dans l’univers Marvel, si vous voulez. »

Marvel Studios garde ses acteurs dans le noir pour éviter les fuites de spoilers

Au cours de la dernière décennie et au-delà, les studios Marvel sont devenus l’incarnation du secret et du mensonge lorsqu’il s’agit à la fois de commercialiser leurs films et, semble-t-il, de confier à leurs nouveaux acteurs des rôles très attendus. L’audition presque à l’aveugle de Will Poulter pour le rôle d’Adam Warlock était celle qui semble lui avoir été présentée comme faisant simplement partie du dernier film MCU de James Gunn. Récemment, des acteurs travaillant sur Spider-Man : Pas de retour à la maison et Chevalier de la lune ont parlé de Marvel les gardant délibérément dans l’ignorance des détails de l’intrigue et ne livrant souvent jamais un script complet pour s’assurer que les lèvres restent scellées.

Semblable à l’expérience de Poulter, Doctor Strange dans le multivers de la folie. La nouvelle venue Xochitl Gomez a déclaré ne pas avoir été explicitement informée du personnage ou du film pour lequel elle auditionnait lors de son premier essai pour le rôle d’America Chavez. L’actrice a cependant déclaré que dans son cas, la mention d’un sorcier dans son scénario l’avait aidée à déterminer dans quel film elle pourrait être. Avec autant de nouveaux acteurs continuant à monter à bord du train Marvel, il s’agit de faire de petites choses. pour essayer de garder certains des mystères du futur vivants et hors du domaine public aussi longtemps que possible. Dans l’ensemble, cela semble fonctionner.