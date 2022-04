Will Poulter détaille une transformation extrême pour jouer Adam Warlock dans Guardians of The Galaxy 3

Assumer le rôle d’Adam Warlock a obligé Will Poulter à suivre des régimes alimentaires difficiles, et l’acteur a déclaré qu’il ne le recommandait pas.

Il y a beaucoup à venir dans le monde du MCU avant Gardiens de la Galaxie Vol.3 sortira dans les cinémas en mai prochain, mais cela ne signifie pas que les fans ne sont pas déjà ravis de voir le retour du groupe hétéroclite de héros dirigé par Peter « Star Lord » Quill lors de leur prochaine sortie en solo. Alors que certains des Gardiens seront vus cet été Thor : Amour et tonnerreet il y a aussi le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie à venir à la fin de l’année, le film de l’été prochain introduira Adam Warlock, longtemps taquiné, dans l’univers cinématographique Marvel. La star Will Poulter a été annoncée l’année dernière comme étant choisie pour le rôle, et l’acteur a déjà discuté du travail qu’il avait dû faire pour se transformer pour le rôle.

Alors que certains acteurs de Marvel ont le luxe d’être cachés derrière un personnage CGI, d’autres doivent passer par un travail assez difficile pour s’assurer qu’ils sont capables de représenter leur rôle de la meilleure façon possible. Poulter a récemment parlé à The Independent de la « transformation extrême » qu’il a subie pour se préparer à jouer Adam Warlock, et c’en est une qu’il a dit qu’il ne recommanderait à personne. Il a dit:

« C’est difficile d’en parler car avec Marvel tout est écureuil secret, mais le plus important est que votre santé mentale et physique doit être la première, et les objectifs esthétiques doivent être secondaires, sinon vous finissez par promouvoir quelque chose qui est malsain ». et irréaliste si vous n’avez pas le soutien financier d’un studio qui paie vos repas et votre entraînement. Je suis dans une position très privilégiée à cet égard, et je ne recommanderais à personne de faire ce que j’ai fait pour se préparer à ce travail. J’ai suivi une série de régimes différents au cours des derniers mois. Maintenant, je suis dans une phase de maintenance, ce qui est plutôt agréable. Je ne mange pas de grandes quantités de nourriture en vrac et je ne coupe pas. Je maintiens juste mon poids. J’ai traversé des périodes où je regardais de la nourriture et j’avais l’impression de ne pas pouvoir y faire face, puis vous clignez des yeux et la minute suivante, vous êtes prêt à manger des meubles parce que vous avez tellement faim. »

Le jeu de méthode est quelque chose qui divise toujours l’opinion à Hollywood, et il a de nouveau été récemment dans les médias, principalement grâce à des histoires sur Jared Leto pendant qu’il travaillait sur Morbius. Will Poulter n’a généralement pas de problème avec les acteurs qui doivent faire ce qu’ils font pour entrer dans l’état d’esprit d’un personnage et obtenir les meilleures performances, à moins qu’ils ne commencent à créer des problèmes pour les autres travaillant sur la production dans le processus. Dans la même interview, il a déclaré :

« En ce qui concerne le processus d’un acteur, quel qu’il soit, tant qu’il n’empiète pas sur celui des autres et que vous êtes prévenant, alors très bien. Mais si votre processus crée un environnement inhospitalier, alors pour moi vous avez perdu de vue ce qui est important. L’action méthodique ne devrait pas être utilisée comme excuse pour un comportement inapproprié – et c’est définitivement le cas. »

Mads Mikkelsen a récemment exprimé son point de vue, qualifiant la méthode d’agir de « prétentieuse » et disant que cela ne l’impressionne pas simplement parce que quelqu’un peut traverser tout un tournage de film en tant que personnage, surtout si le film s’avère être mauvais. Bien qu’il y en ait pas mal qui semblent être d’accord, comme l’a souligné Poulter, s’ils ne nuisent pas à la production ou à toute autre personne travaillant sur le film, alors les acteurs de la méthode peuvent avoir leur truc pendant que tout le monde a le leur.





Will Poulter est Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

