Will.i.Am dit que les pois aux yeux noirs ne sont pas considérés comme un groupe noir en raison de son énorme succès

Cela peut être difficile pour certains de s’en souvenir, mais il fut un temps où Black Eyed Peas dominait les charts. C’était juste après leur troisième album Elephunk est sorti et Fergie était toujours dans le groupe.

Le membre principal Will.I.Am a parlé du succès des Black Eyed Peas lors d’une récente interview et de la façon dont cela le dérange qu’ils ne soient pas considérés comme un groupe noir. [Jump to the 32:59 mark]

«En 2004, Black Eyed Peas, nous essayions juste de continuer», a déclaré Will sur Wyclef Jean’s Exécutez cela en arrière Podcast. « Genre, je suis un mec noir mais quand tu penses aux Black Eyed Peas, nous sommes devenus si gros et ça fait mal, ça fait encore un peu mal, que nous ne sommes pas considérés comme un groupe noir parce que nous sommes devenus si gros … Et quand on pense à Black Eyed Peas … ce n’est plus la culture urbaine ou noire, ce qui n’est pas bon pour la communauté noire … Black Eyed Peas n’est pas considéré comme un groupe noir parce que nous avons eu un succès international. «

