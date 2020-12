Will.i.Am dit que « ça fait mal » que les Black Eyed Pease ne sont pas « considérés comme un groupe noir »

Il pense que le succès international du groupe explique pourquoi les gens ne les qualifieraient pas de «culture urbaine ou noire».

Ils sont l’un des groupes les plus célèbres dans les cercles pop et hip hop, mais will.i.am a un problème avec l’acceptation générale des Black Eyed Peas. Les membres actuels incluent will.i.am, apl.de.ap, Taboo et J. Rey Soul, mais avant que ce dernier ajoute sa voix au collectif, la chanteuse Fergie a occupé ce poste. Lors d’une récente conversation avec Wyclef Jean sur Exécutez cela en arrière, will.i.am a discuté de sa déception face au fait que les Black Eyed Peas ne soient pas célébrés en tant que groupe noir et a examiné pourquoi cela n’est peut-être pas largement accepté. «En 2004, Black Eyed Peas nous, nous essayions juste de continuer. Quand tu penses à – genre, je suis un mec noir, mais quand tu penses à Black Eyed Peas, nous allons si gros que … et ça fait mal, ça fait encore un peu mal que nous ne soyons pas considérés comme un groupe noir parce que nous avons ce gros », a déclaré will.i.am. «Et quand vous pensez aux Black Eyed Peas, vous n’y pensez plus – ce n’est plus la culture urbaine ou noire, ce qui est … ce n’est pas bon pour la communauté noire que Black Eyed Peas ne soit pas considéré comme un groupe noir parce que nous avons eu un succès international. « « Cela devrait être crédité à la communauté noire plus que de la laisser être adoptée », a-t-il ajouté avant d’énumérer divers genres que les Noirs dominaient autrefois mais qui ont maintenant peu de présence. «C’est juste une chose dont nous souffrons tout le temps. Quand tu penses au Jazz, tu ne penses plus au Black. Quand tu penses au Rock n ‘Roll, tu ne penses plus au Black. Tout ça, je ne le fais pas Je ne sais pas pourquoi nous avons ça. Quand vous pensez même à un pays, vous ne pensez pas au noir. Beaucoup de choses que nous créons et que nous inventons, nous en débarrassons ou elles nous sont volées au point où elles ne le sont pas associé à ses origines. « Regardez l’interview ci-dessous et dites-nous si vous pensez que les Black Eyed Peas devraient porter le titre « Black group ».