Will & Grace se souviennent de Leslie Jordan : « Mon cœur est brisé »

Un accident tragique a coûté la vie à l’humoriste bien-aimé Leslie Jordan lundi matin, et la nouvelle a rendu hommage à nombre de ses contemporains. Bien que Jordan ait assumé de nombreux rôles mémorables au cours de sa carrière, il est particulièrement apprécié des Volonté et grâce fans pour sa course inoubliable, gagnante d’un Emmy, en tant que Beverley Leslie. Dans la foulée de l’actualité, l’acteur Eric McCormackqui joue le titulaire Will dans la sitcom, s’est rendu sur Twitter pour publier un message de souvenir pour son ami et co-star.





« Écrasé d’apprendre la perte de Leslie Jordan, le gentleman sudiste le plus drôle et le plus dragueur que j’aie jamais connu », a-t-il déclaré. « La joie et les rires qu’il a apportés à chacun de ses Volonté et grâce épisodes était palpable. Une trentaine d’années passées trop tôt. Tu étais aimé, cher homme. »

Sean Hayes, qui a joué dans la sitcom en tant que Jack McFarland, s’est également rendu sur Twitter pour présenter ses condoléances. L’acteur a posté une image de lui-même de la série aux côtés de Jordan tout en exprimant à quel point le talentueux comique lui manquera.

Hayes a écrit: « Mon cœur est brisé. Leslie Jordan était l’une des personnes les plus drôles avec qui j’ai eu le plaisir de travailler. Tous ceux qui l’ont rencontré l’aimaient. Il n’y aura jamais personne comme lui. Un talent unique avec un énorme, cœur attentionné. Tu vas nous manquer, mon cher ami.

Megan Mullally a également posté une photo d’elle de la série avec Jordan sur Instagram et a écrit un long message rendant hommage à l’acteur. Elle note que son « cœur se brise » alors qu’elle exprime à quel point Jordan était merveilleux dans ce qu’il a fait.

« Leslie Jordan était, de loin, l’un des plus grands », lit-on en partie dans le message. « Les gens utilisent beaucoup cette expression, et je ne suis pas sûr qu’elle soit toujours applicable. Il n’y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment doués pour quoi que ce soit. Mais Leslie était parfaitement drôle, un virtuose de la comédie. Son timing, sa prestation, tout apparemment sans effort. vous ne pouvez pas faire mieux que ça. »

Après s’être souvenue de la dernière fois qu’elle a vu Jordan, Mullally a ajouté : « Et alors. Je t’aime, Leslie. Tu me manques déjà. Et une chose dont je suis sûr… il n’y aura jamais d’autre toi. »





D’autres à Hollywood rendent hommage à Leslie Jordan

Leslie Johnson avait de nombreux fans à Hollywood qui s’expriment également sur les réseaux sociaux pour rendre hommage. Wonder Woman La star Lynda Carter est allée sur Twitter pour écrire : « Leslie Jordan a fait sourire tant de gens, surtout avec ses vidéos sur la pandémie. Quel exploit de nous faire tous rire et rester connectés dans des moments aussi difficiles… C’est si cruel que cela pourrait arriver à une si belle âme. »

Star Trek L’acteur George Takei a également tweeté : « Je suis abasourdi par la mort de Leslie Jordan, qui nous a ravis avec ses nombreux rôles à la télévision et au cinéma. La cause du décès était un accident de voiture après avoir subi une urgence médicale. Leslie, nous avons le cœur brisé à votre perte et manquera votre gaieté et votre esprit inimitable. »

« Je suis dégoûtée par cette nouvelle », a tweeté Yvette Nicole Brown. « Leslie Jordan était une boule d’amour qui marche. Je ne sais pas comment traiter cela. Il était toujours si plein de joie et de VIE. J’ai juste… »

Et le cinéaste Paul Feig a écrit : « Juste dévasté par cette nouvelle. J’ai travaillé avec Leslie en tant qu’acteur dans les années 80 quand lui et moi étions dans Patrouille de ski ensemble et il était tout simplement le meilleur. Une vraie chérie et une personne tellement drôle. Le monde est un endroit beaucoup plus triste sans lui. RIP Leslie. »

Repose en paix, Leslie Jordan. Tu vas nous manquer. Vous trouverez ci-dessous d’autres messages d’hommage à la légende décédée d’autres célébrités et fans.