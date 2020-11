«  Will & Grace  » Laisser l’acteur Rosario Shelley Morrison changer les scripts

Très peu de séries télévisées entrent dans l’histoire comme étant révolutionnaires. Tant d’émissions suivent un modèle à l’emporte-pièce de ce qui a fonctionné avant elles, n’osant jamais prendre un risque qui pourrait signifier une catastrophe imminente dans les classements. À la fin des années 90, l’une de ces comédies révolutionnaires a été diffusée, capturant le cœur de millions de téléspectateurs.

Volonté et grâce a ravi les fans avec des moments doux et sincères entre les deux personnages principaux de la série, ainsi que des rires incessants de la distribution de soutien. La série a prospéré pendant huit saisons, puis s’est incroyablement bien comportée lors d’un redémarrage plus d’une décennie plus tard.

Les producteurs étaient accommodants et ouverts avec les membres de la distribution, prenant leurs conseils et écoutant les préoccupations du public. Ils étaient connus pour faire des changements de script de dernière minute, même pour les acteurs avec des rôles plus petits.

‘Will & Grace’ était une comédie progressiste dans les années 90

Volonté et grâce diffusé en 1998 et a duré huit saisons jusqu’à sa première série finale en 2006. En 2017, les fans étaient ravis de se connecter à nouveau à l’émission populaire, alors que sa renaissance a duré trois saisons supplémentaires.

À la fin des années 90, la comédie était une force avec laquelle il fallait compter, brisant des barrières importantes à la télévision aux heures de grande écoute. C’était la première sitcom à être centrée sur un personnage gay.

La dynamique entre un avocat gay et tendu – Will – et sa meilleure amie désordonnée – Grace – était absolument réconfortante. Comme si ces deux-là ne suffisaient pas, les écrivains ont jeté le flamboyant et mélodramatique Jack et Karen nasillard pour créer de l’or comique.

L’émission a été un succès dès le début lorsque le public a rencontré le beau et charmant Will. Pendant un instant, nous avons été amenés à croire qu’il essayait de faire venir Grace chez lui pour une folie typique dans les draps – puis nous découvrons qu’il meurt d’envie de regarder ER Les téléspectateurs ont adoré la relation incroyablement forte de Will et Grace, une relation qui pourrait sans aucun doute résister à tout ce que le monde leur lance.

Certaines personnes ont-elles eu un problème avec «Will & Grace»?

Bien que Volonté et grâce avait un grand fan à suivre, il avait aussi sa part de non-disants. L’émission a repoussé les limites quand il s’agissait de représenter la communauté LGBTQ, et beaucoup ont estimé que cette représentation était moins que flatteuse.

Peut-être que l’un des plus gros problèmes que les téléspectateurs ont eu avec la série est également le personnage que de nombreux fans ont trouvé le plus drôle: Jack.

Contrairement à la personnalité discrète de Will, Jack était bruyant et extravagant. Ses vêtements étaient tape-à-l’œil, il était sans cesse pétillant et généralement exagéré. Les téléspectateurs ont trouvé sa personnalité plutôt théâtrale, comme s’il assimilait être gay à une émission. C’est exactement le problème que certaines personnes ont eu avec son personnage – ils ont trouvé que c’était une moquerie basée sur des stéréotypes fatigués.

D’autres fans, cependant, étaient tout à fait d’accord avec Jack, et le fait qu’il était fier et n’avait aucune honte d’afficher sa vraie personnalité.

Malgré certains des hoquets en cours de route – principalement causés par l’habitude de la série de faire des blagues non PC – Volonté et grâce était une série emblématique dont de nombreux téléspectateurs se souviendront avec émotion.

Les scénaristes ont fait de leur mieux pour écouter les fans et les membres de la distribution

Les producteurs de Volonté et grâce étaient apparemment très attentifs aux sentiments de son acteur et de son public.

Shelley Morrison a joué la femme de chambre salvadorienne de Karen, Rosario. Le personnage n’était pas censé être beaucoup dans la série – elle n’était censée faire qu’une seule apparition. Cependant, les fans ont adoré la dynamique entre Karen et Rosario, elle est donc devenue un personnage récurrent.

Les producteurs ont été très prudents pour ne pas franchir la ligne de drôle à humiliant lors de l’écriture des scènes de Rosario. Il y a eu deux occasions où Morrison leur a fait savoir qu’elle n’était pas trop ravie de ses scènes. Ils ont immédiatement abordé le problème, modifiant le script pour tenir compte de ses suggestions.

À un moment donné, le réseau a été alerté des objections de groupes d’activistes hispaniques concernant Rosario. Les écrivains avaient prévu que Karen se réfère à Rosario comme «tamale», mais quand ils ont eu vent que certaines personnes se sentaient offensées, ils ont changé le terme en «miel».

La plupart des réseaux ne prendraient pas la peine d’apporter ces types de modifications de dernière minute aux scripts pour apaiser quelques personnes. Cela montre juste que Volonté et grâce était progressiste à plus d’un titre.