Will Ferrell révèle pourquoi il a refusé Elf 2

Essentielb LL Front ESSENTIELB ELF814-2b

Expérimentez toute la puissance d'une machine à laver équipée de nombreuses fonctionnalités avec le nouveau lave-linge Front ESSENTIELB ELF814-2b. Un lave-linge puissant et robuste Le nouveau lave-linge Front ESSENTIELB ELF814-2b embarque un moteur à induction, lui-même équipé d'une résistance mécanique maximale permettant de supporter sans effort le poids de votre linge. Sans balai, il est aussi particulièrement fiable et silencieux. Et pour un confort d'utilisation optimal, son niveau sonore n'est que de 52 dB au lavage et 72 dB à l'essorage. Robuste, le nouveau lave-linge Front ESSENTIELB ELF814-2b a été conçu avec des matériaux solides et durables. Sa cuve est en polypropylène, son hublot est en verre et son tambour est en inox, un matériau solide et résistant qui vous offre une certaine sérénité et des cycles plus silencieux. Vous profiterez également d'une capacité de lavage de 8 kg pour ne plus avoir à vous limiter dans vos lessives. Un large choix de programmes et de nombreuses fonctionnalités Le nouveau lave-linge Front ESSENTIELB ELF814-2b vous offre un large choix de programmes, tous adaptés à vos linges et vos besoins. En programmes classiques, vous profiterez des programmes rapide, intensif, laine, coton, délicat, jean, mixte et synthétique. Pour ce qui est des programmes spéciaux : sport, couleurs foncées, bébé, lavage à la main, basse température 20° C (minimum), froid. Quelques programmes supplémentaires sont également disponibles. Pour une expérience d'util