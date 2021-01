Will Ferrell pensait qu’Elf allait renflouer sa carrière, jusqu’à ce qu’un groupe de Frat Boys change d’avis

Avant que Will Ferrell ne s’établisse comme une star de la comédie hollywoodienne à succès, il était connu pour être un acteur vedette de SNL qui faisait ses premiers pas dans des rôles de cinéma. L’un des premiers films qui ont aidé à établir Ferrell comme un homme de premier plan a été la comédie de Noël Elfe, réalisé par Jon Favreau. Dans une interview pour Le spectacle hors caméra, Ferrell a révélé qu’il craignait que le film ne fasse rire les salles, et pas dans le bon sens, jusqu’à ce qu’une projection de test pour un groupe de garçons de la fraternité le convainc du contraire.

« Alors me voici dans ce film de Noël, comme » Oh mon Dieu, est-ce que je vais juste être tué pour ça? » Les gens vont-ils simplement dire: « Attendez, quelle est cette prémisse? Que se passe-t-il ici? » Je n’avais aucune idée. La première fois que nous avons testé le film, nous avons fait deux projections. Nous en avons fait une qui était plus axée sur la famille et cela a très bien fonctionné avec eux. Ensuite, mon manager Jimmy m’a appelé et m’a dit: « Hé, donc nous venons d’avoir le premier et ça s’est très bien passé, mais je regarde la programmation pour la deuxième projection et c’est comme un groupe de garçons de la fraternité de l’USC, et nous pourrions être éviscérés dans cela. Mais il a joué pour ce public aussi. C’est à ce moment-là que nous avons su, peut-être que cela fonctionnera comme l’un de ces films rares qui fonctionne pour tout le monde et que vous mettez votre cynisme de côté. «

La prémisse pour Elfe était que le personnage de Ferrell, Buddy, était un humain qui avait été élevé parmi les elfes du Père Noël. En apprenant la vérité sur son héritage, Buddy the Elf entreprend de retrouver son père biologique dans le monde humain, apportant avec lui un sens contagieux de naïveté et d’enthousiasme. Selon Ferrell, l’une des principales raisons pour lesquelles il n’était pas sûr Elfe était que c’était une marque de comédie plus sûre et plus familiale que ce pour quoi il était connu auparavant.

« Tout est une supposition éclairée et vous le trouvez avec chaque film. La scène sur laquelle l’équipe se disputait sur le sol, je dirais plus souvent qu’autrement, est une scène qui ne joue pas pour le public, d’après mon expérience . Les petites choses étranges que vous faisiez juste et que personne n’a remarqué, ce sont souvent les grands rires. Donc, vous ne savez vraiment jamais, je dirai que, en ce qui concerne Elf, vous savez avant cela point j’étais connu pour un certain style de comédie venant de Saturday Night Live. Je venais de tourner Old School – qui n’était pas encore sorti – mais je pense que j’étais connu pour un genre de comédie plus audacieuse et provocante. «

Heureusement, les craintes de l’acteur se sont avérées injustifiées, et Elfe est devenu un succès important dans sa carrière. Bien que Will Ferrell a jusqu’à présent résisté à l’idée de faire une suite, affirmant que cela lui semblerait un peu pathétique de jouer un copain d’âge moyen, l’original Elfe reste un classique des Fêtes pour les fans du monde entier.

Sujets: Elf