Will Ferrell a refusé une charge d’argent pour faire Elf 2

Will Ferrell a une fois refusé un camion plein d’argent pour faire une seconde Elfe film, mais n’a pas pu le faire parce que son cœur n’y était pas.

Comme nous le savons tous, le premier Elfe le film a été un succès retentissant, surperformant avec un budget de 33 millions de dollars.

Cela signifiait qu’il y avait une certaine clameur pour un deuxième film, bien que Ferrell l’ait finalement refusé parce qu’il ne pouvait pas le faire en toute bonne conscience.

Parler à Le journaliste hollywoodien, il a déclaré: « J’aurais dû promouvoir le film à partir d’un endroit honnête, qui aurait été du genre ‘Oh non, ce n’est pas bon. Je ne pouvais tout simplement pas refuser autant d’argent.’ Et je me suis dit : ‘Puis-je vraiment dire ces mots ? Je ne pense pas que je puisse le faire, alors je suppose que je ne peux pas faire le film.' »

La suite était écrite, et 29 millions de dollars auraient été sur la table pour lui s’il avait accepté le rôle.

Crédit : New Line Cinema

Il se trouve que l’acteur craignait autrefois que son rôle de Buddy the Elf dans le film Elfe pourrait être la fin de sa carrière.

De toute évidence, nous savons maintenant que ce n’était pas le cas, mais cela devait encore sembler être un sacré risque à l’époque.

La prémisse est un elfe stupide errant dans la ville de New York, pour crier à haute voix.

Quoi qu’il en soit, ce fut un grand succès, mais Ferrell a admis à James Corden en 2018 qu’il se demandait si c’était une bonne décision pour lui.

Il dit qu’il se souvient d’une époque où il « courait dans New York dans ses collants jaunes idiots, pensant: » Garçon, cela pourrait être la fin « , pendant le tournage du film.

Bien sûr, après avoir éclaté dans des émissions comme Les Groundlings et Saturday Night Live! Ferrell s’est lancé dans des longs métrages, jouant des rôles dans Austin Powers : International Man of Mystery – un petit rôle, certes – et Vieille école.

Alors qu’il a complètement volé la vedette à Vieille école, il se souvient d’une époque où le réalisateur Todd Phillips a dû se battre pour le garder dans le film.

Ferrell a dit Le journaliste hollywoodien: « Il y avait des gens qui n’aimaient pas l’idée de moi dans ce rôle, mais je n’ai jamais su qui. »

Ce n’est pas vraiment important, il l’a brisé.

Crédit : New Line Cinema

Ce n’est pas non plus comme s’il avait lutté depuis lors.

Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne est peut-être le rôle pour lequel il est le plus connu, et il a également joué dans Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby, et – plus récemment – ce film ridicule de l’Eurovision.

Il a également gagné des fans à l’intérieur et à l’extérieur de la bulle hollywoodienne.

Sur le plateau de Présentateur, Paul Rudd a réalisé avec quel talent il travaillait.

Il a déclaré: « Je me souviens avoir été sur le tournage d’Anchorman, et il disait juste ces choses sur le moment, comme [the now-famous line] « Le lait était un mauvais choix » et j’ai pensé : « Mon Dieu, c’est une personne vraiment drôle qui est drôle d’une manière que je n’ai jamais vue les gens être drôle auparavant »