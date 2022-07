Wildflower : nouveau studio de jeux vidéo du réalisateur de ‘Uncharted’ et ‘The Last of Us’

Le réalisateur de grands jeux vidéo comme »Le dernier d’entre nous » O »Inexploré », Bruce Straley a annoncé un nouveau studio de jeux vidéo appelé fleur sauvage. L’ancien membre du producteur populaire le chien méchant Il a travaillé dans l’industrie du jeu vidéo pendant deux décennies, bien qu’en 2017, il ait décidé de quitter l’entreprise. Maintenant, Straley est prêt à retourner dans le monde du jeu avec une nouvelle société de production.

« En 2017, j’ai quitté l’industrie, je n’étais pas sûr de vouloir continuer à faire des jeux. Mais plus j’étais absent, plus je pensais à ce médium, et à tout ce qu’il me restait à faire et à tout ce que je voulais encore faire « , a déclaré Straley à propos de son départ de Naughty Dog. « Cette idée n’arrêtait pas de me suivre. Alors, j’ai réuni des amis et nous avons commencé le prototypage. Et l’idée a commencé à devenir bonne. nécessaire pour faire ce jeu. » « .

Pour revenir dans l’industrie, il a réalisé qu’il aurait besoin d’une grande équipe : « Si je veux faire ce jeu, cela signifie que je dois construire une équipe, et si je construis une équipe, je dois construire une entreprise. Et bien, si nous voulons faire cela, alors nous devons le faire de la bonne manière. Il doit être inclusif, équitable et collaboratif », a-t-il expliqué.

Straley a déjà travaillé sur des titres majeurs comme »Uncharted : la fin d’un voleur » et »Le dernier d’entre nous ». Wildflower Interactive a également recruté du personnel qui a eu de l’expérience avec des titres tels que » Abzu », » Astroneer », » Kena: Bridge of Spirits », » The Pathless » et divers versements dans le » Call du devoir ». Ils sont actuellement configurés pour travailler dans un environnement entièrement distant et embauchent pour plusieurs postes supplémentaires, notamment un directeur des opérations/responsable de studio, un artiste VFX et un concepteur audio.

Bien qu’il n’y ait pas de détails sur ce sur quoi Wildflower travaille actuellement, Straley a ajouté : « Je suis vraiment enthousiasmé par ce que nous construisons ici. Nous faisons quelque chose auquel je n’ai jamais joué auparavant. »

Le dernier match de Bruce Straley avec Naughty Dog était » Uncharted: A Thief’s End », qui a conclu les aventures de Nathan Drake et sa transition en tant que père. Naughty Dog développe actuellement un remake de » The Last of Us », avec des plans pour sortir un jeu vidéo multijoueur pour la franchise encore sans titre.