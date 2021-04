«  Wildest Dreams  » de Taylor Swift apparaît dans la nouvelle bande-annonce «  Spirit Untamed  »

Un aperçu de la version récemment réenregistrée du Taylor Swift De 2014, ‘Rêves les plus fous’, grâce à la nouvelle bande-annonce du prochain film de Travaux de rêve, ‘Esprit indompté’.

La chanson originale faisait partie de l’album 2014 de Swift, «1989», étant l’une des nombreuses chansons que la chanteuse a à nouveau enregistrées à partir de son catalogue après la vente controversée des enregistrements de son travail ces dernières années.







Le premier fragment de «Wildest Dreams» est maintenant arrivé via la bande-annonce du film d’animation «Spirit Untamed».

Jusqu’à présent, Swift a sorti deux chansons réenregistrées de son catalogue précédent. En février, il a partagé une nouvelle version de son single de 2008, ‘Histoire d’amour’, tandis que ‘Vous partout sur moi (du coffre-fort)’ est arrivé cette semaine.

Les deux chansons apparaîtront sur la nouvelle version de l’album de Swift sorti en 2008, ‘Intrépide’, qui sera officiellement publié le 9 avril.