Wildermyth Review – Des personnages découpés en papier auxquels vous vous attacherez étrangement

Wildermyth n’est plus en accès anticipé et reçoit une dernière touche de polissage. Le jeu croise les genres, fusionnant un gameplay tactique de type Xcom avec la création de personnages et la prise de décision de Dungeon and Dragons.

Tout est un papier découpé. Comme deux enfants utilisant des feuilles de papier colorées pour raconter une histoire. Wildermyth parvient à capturer cette imagination fantaisiste, puis à la niveler avec un mélange véritablement complexe de capacités, d’objets et de gameplay tactique de haut en bas.

Wildermyth a lancé la 1.0, disponible sur Steam. Profitez de 20 % de réduction jusqu’au 22 juin ! De plus, vous pouvez obtenir le scoop sur le développement sur notre Discord : https://t.co/lpjga2WEvthttps://t.co/FqUP3WquqP – Wildermyth (@wildermyth) 15 juin 2021

Le jeu n’est pas facile. Mettons ça de côté. Il existe de nombreux systèmes superposés auxquels il faut un peu de temps pour s’habituer, comme l’utilisation de vos personnages mythiques pour infuser de la magie dans des morceaux de l’environnement, l’élaboration de stratégies pour votre chasseur qui ne les font pas tirer d’un coup par un ennemi en colère, et assurez-vous que votre guerrier n’a pas la tête effondrée à chaque combat.

Et voir votre personnage mourir peut être assez bouleversant. L’histoire générée de manière procédurale forme un lien sérieux entre le joueur et les personnages, et entre les personnages eux-mêmes. Une mort n’est pas la fin pour vos personnages, mais plus d’une fois et ils sont partis pour de bon.

En raison de la progression, chaque campagne s’enchaînant dans la suivante, une fois que vous perdez l’un de vos meilleurs personnages, vous pouvez avoir l’impression que chaque bataille est une lutte difficile à travers des porcs déchaînés et de gros monstres tentaculaires.

Vous pourriez être tenté de redémarrer une fois que vous avez perdu vos personnages de départ, et je vais être honnête, je l’ai fait, une fois que, mais la prochaine fois que j’ai perdu quelqu’un d’important, j’ai juste pensé que je continuerais et que je verrais ce qui se passe. Le jeu vous offre des chances de revenir dans le jeu même lorsque vous perdez votre guerrier de niveau six, mais ce n’est pas le cas. facile.

Cependant, c’est le défi de Wildermyth qui le rend convaincant. Bien que l’histoire soit générée de manière procédurale avec des dizaines d’événements uniques différents, à un moment donné, vous commencerez à expérimenter le même scénario approximatif, même si l’écriture, la construction de la scène et les relations entre les personnages sont différentes.

Le jeu est toujours très frais avec sa création de personnage unique, cependant

Vous pouvez laisser un personnage rester avec vous pendant deux heures de jeu, tomber amoureux deux fois, faire mourir ses amants, avoir des enfants, faire mourir leurs enfants, être aspiré par une tempête qui recouvre leur corps d’éclairs qui imprègnent leurs capacités d’électricité énergie, avant d’avoir enfin la tête transformée en loup-garou…

Wildermyth se sent très rejouable avec une variété de mécanismes uniques qui rendent chaque course très agréable. Vaut le détour si vous aimez Donjons et Dragons, Xcom, ou quelque chose entre les deux.

Oh, et il existe un mode multijoueur coopératif disponible, bien que cette critique ait été écrite du point de vue d’un joueur solo. Tout aussi amusant !