Wild Beauty exclusif: Mustang Spirit of the West Clip Details Puissant documentaire sur les chevaux

Beauté sauvage : Mustang Spirit of the West est un nouveau film documentaire d'Ashley Avis (Disney+'s Beauté noire) et poursuit son exploration de l'Ouest américain et de la vie et des expériences des chevaux tout au long de celui-ci. Avec une cinématographie magnifique accompagnée d'un journalisme d'investigation étonnamment captivant et plein de suspense, Beauté sauvage explore les institutions politiques et économiques avec des intérêts particuliers qui ont conduit au déclin progressif de la population de chevaux sauvages. Le synopsis se lit comme suit :





Beauté sauvage : Mustang Spirit of the West est un voyage immersif dans le monde des chevaux sauvages, Wild Beauty Mustang Spirit of the West éclaire à la fois la beauté profonde et la situation désespérée auxquelles sont actuellement confrontés les chevaux sauvages dans l’ouest des États-Unis. En voie de disparition rapide et sur la voie de l’éradication, les chevaux sauvages d’Amérique sont pris dans une bataille qui les divise pour des terres et des intérêts particuliers. Rapprochés par des hélicoptères, perdant leur habitat naturel et séparés de leurs familles, les chevaux sauvages risquent de disparaître dans l’histoire.

Vous pouvez consulter un extrait exclusif du film, qui ouvrira dans certaines salles et sera disponible en VOD le vendredi 12 mai ci-dessous.

Wild Beauty documente la disparition des chevaux

Le clip détaille l’enquête sur la disparition de chevaux sauvages, alors que diverses entités (le Bureau of Land Management, les éleveurs de bétail, les entreprises et les chevaux eux-mêmes) s’intègrent dans un film passionnant sur la nature, la faune et la justice. C’est « une situation de David et Goliath », comme le dit un homme dans la bande-annonce, indiquant à quoi les chevaux et ceux qui se soucient d’eux sont confrontés, des millions de dollars de lobbying à l’indifférence du public.

Le film est une chronique personnelle et émouvante de cette situation difficile, écrite, réalisée, racontée et montée par Ashley Avis, qui met son cœur et son âme dans le film en tant que personne qui aime et se soucie vraiment des chevaux. Les créatures sont plus que des outils de transport pour que les gens « cassent » et s’entraînent, mettent tout leur poids dessus et chevauchent, enfoncent leurs éperons et fouettent, pour les laisser seuls dans une boîte toute la nuit. Les animaux ont tendance à être jetés une fois qu’ils perdent leur fonctionnalité dans de nombreuses sociétés, et les chevaux sont désormais inclus dans cette triste situation. Le film d’Avis espère mettre en lumière cela et encourager la réforme, tout en créant une chronique visuellement spectaculaire de l’Ouest américain.

Winterstone Pictures présente, en association avec The Wild Beauty Foundation, Beauté sauvage : Mustang Spirit of the West, qui ouvrira dans certaines salles et sera disponible en VOD le vendredi 12 mai. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous: