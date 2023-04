WifeLike est-il sur Netflix ? Où regarder le film en streaming

Caudalie VINERGETIC C+ - Soin Défatigant Regard - Tous Types de Peaux, 15ml

Le Soin Défatigant Regard Vinergetic C+ de Caudalie est un soin pour le contour des yeux qui permet en un seul geste de réduire les cernes, de lisser, hydrater et défatiguer le contour de l'oeil. Enrichi en caféine d'origine 100% naturelle, en vitamine B3 et en extrait d'huile d'olive, il hydrate et nourrit la peau, réduit les pores et illumine. Jour après jour les cernes sont moins visibles, les poches et les rougeurs sont diminuées et le regard plus frais et plus réveillé. Vegan et sans parfum.