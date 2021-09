Wicked Movie réunit l’équipe du réalisateur et du directeur de la photographie dans les hauteurs

La version grand écran de la comédie musicale à succès Méchant semble enfin se réunir après ce qui semble être une éternité dans la production, et il semble prêt à faire équipe avec le réalisateur Jon M Chu avec son Dans les hauteurs la directrice de la photographie Alice Brooks.

Le fait que le projet ait enfin commencé à rassembler son équipe en coulisses est un grand pas en avant étant donné que l’adaptation cinématographique du conte des sorcières d’Oz est en développement depuis près d’une décennie quand tout est dit et fait, et avec Chu étant entré dans ses propres films de direction comme Étape 2 : les rues et Justin Bieber : Ne jamais dire jamais, son travail sur Dans les hauteurs lui a permis de montrer à quel point il sait adapter une comédie musicale de Broadway pour le grand écran.

Dans les hauteurs était le dernier projet Jon M. Chu travaillé avec Brooks, mais ce n’était pas leur première collaboration, ayant travaillé ensemble sur Jem et les hologrammes en 2015. Entre-temps, Brooks a également travaillé sur coche, coche… Boum !, le projet à venir de Lin-Manuel Miranda, mais en faisant un pas en avant pour Méchant est un saut qui pourrait bien cimenter sa place à Hollywood pour longtemps si le film parvient à reproduire le succès du spectacle sur scène, qui est toujours aussi fort alors qu’il se dirige vers son 20e anniversaire dans quelques années. Il semble qu’il n’y aurait pas de meilleur moment pour que le film arrive qu’en 2023 pour aider à terminer la célébration de deux décennies de défier la gravité.

C’est en 2012 qu’Universal a annoncé pour la première fois qu’ils cherchaient à amener Wicked au cinéma dans une adaptation musicale spectaculaire qui devait être réalisée par Billy Elliott’ s Stephen Daldry, mais lorsque le film ne progressait toujours pas, Daldry a laissé le projet dans les limbes pendant un certain temps. Lorsque Chu a été annoncé comme réalisateur, il a parlé à Collider de ce qu’il considérait comme l’aspect le plus important du film.

« Oui, bien sûr, nous allons avoir Oz, et tu vas être dans ce monde fou, et tu vas revisiter cet endroit innocent et tu vas voir que ce n’est pas aussi innocent que ça avait été dans le passé. Mais vous allez aussi voir que la relation entre ces deux femmes [Elphaba and Glinda] est plus réel que jamais, que nous allons être si proches d’eux. On va s’enraciner pour qu’ils essaient d’entrer dans cette école ou quand l’une croise l’autre. Vous allez détester l’autre à un moment donné. Vous allez vouloir qu’ils se réconcilient à un autre moment, et vous allez ressentir quand ils se séparent. C’est la chose la plus importante. Le spectacle ? C’est la partie facile, nous pouvons embaucher beaucoup de gens pour le faire. Ce sont ces petits moments… c’est ce qui va faire ça. »