Wicked Movie retarde encore le tournage en raison d’un changement de lieu

Universal a développé une adaptation sur grand écran de la comédie musicale à succès Méchant depuis 2004, l’année suivant la Magicien d’Oz Le spectacle basé a fait ses débuts à Broadway, mais il semble maintenant que le tournage ait encore été repoussé, car le film cherche maintenant à déplacer complètement la production d’Atlanta, en Géorgie, au Royaume-Uni lorsqu’il commencera enfin l’année prochaine. Compte tenu de la durée du développement du film, il est difficile de croire que le script n’est toujours pas terminé, et ce dernier incident de production signifie que le tournage se déroulera désormais de mars à juin de l’année prochaine, date à laquelle son déménagement verra Méchant devient le premier film tourné dans les studios Sky appartenant à Universal à Elstree.

Wicked est basé sur le roman du même nom de Gregory Maguire, qui a été adapté dans la comédie musicale de 2003, qui mettait en vedette Idina Menzel, des années avant qu’elle ne devienne la voix d’Elsa dans Disney’s Gelé franchise et Kristin Chenoweth, qui est apparue dans des dizaines d’émissions emblématiques de Broadway au cours de sa carrière ainsi que dans de nombreuses séries télévisées et films. L’histoire de Wicked fournit une préquelle aux romans de L. Frank Baum Oz, racontant Elphaba et Glinda, qui sont connues sous le nom de méchante sorcière de l’ouest et de la bonne sorcière du nord dans l’avenir du pays d’Oz, et a produit un certain nombre de chansons à succès écrites par Stephen Schwartz.

La production a fait l’objet de nombreux retards au cours du développement, notamment la perte du réalisateur Stephen Daldry, qui a été attaché au projet pendant de nombreuses années tout au long de sa production difficile. Le film devait initialement arriver dans les salles le 22 décembre de cette année, mais de toute évidence, cela a été perdu il y a quelque temps et aucune autre date de sortie n’a encore été ajoutée au calendrier. Alors que le réalisateur actuel Jon M. Chu, qui a connu cette année à la fois un succès critique et une calamité au box-office avec Dans les hauteurs, et les producteurs Marc Platt et David Stone ont reçu l’ordre « de continuer à toute vapeur » avec le film, Le rapport hollywoodien a noté que le film n’a apparemment pas encore été officiellement allumé par Universal. Étant donné que le plan initial était de commencer le tournage en mars et qu’il n’y a actuellement aucun casting ni aucune rumeur sur qui pourrait assumer l’un des rôles, il semble que le passage à juin sera un soulagement bienvenu pour toutes les personnes impliquées.

Bien que certains fans aient demandé que les stars du spectacle original de Broadway apparaissent dans le film en tant que deux sorcières principales, un certain nombre de campagnes de fans ont cité de nombreuses autres actrices pour incarner Elphaba et Glinda, dont une plus tôt cette année. cela a suggéré qu’Anna Kendrick et Amanda Seyfried devraient reprendre les rôles.

Kendrick a répondu à la suggestion en avril, disant à E! News, « » Il est toujours difficile de répondre à ces questions, de ne rien créer. Je veux dire, évidemment, Wicked est un chef-d’œuvre et un classique. C’est une série emblématique, et c’est tout ce que je dirai à ce sujet. »

Kendrick a démontré ses capacités vocales dans le cadre de la Parfait ensemble dans trois films à succès ainsi que son rôle principal dans Dans les bois, alors que Seyfried a joué le rôle principal dans la version à l’écran de Mamma Mia !, mais il reste à voir si l’un d’eux figurera dans une liste restreinte de candidats potentiels pour les rôles, mais sur la base de la nouvelle chronologie du film, il semblerait que le casting n’est sûrement pas trop loin. Cette histoire provient du Hollywood Reporter.

Sujets : méchant