Wicked Movie devient le réalisateur Crazy Rich Asians Jon M. Chu

Asiatiques riches fous le réalisateur Jon M. Chu devrait adapter la comédie musicale record Méchant dans un film pour Universal Pictures. Après 17 ans à Broadway, Deadline rapporte maintenant que Méchant reçoit le traitement cinématographique avec Marc Platt produisant sous sa bannière Marc Platt Productions basée à Universal. Le point de vente rapporte également que Chu est à bord pour diriger, mais cela n’a pas été officiellement confirmé par le cinéaste ou le studio.

Jon M. Chu embarquement Méchant est dit être le résultat d’un cas de grand timing pour les deux côtés. Auparavant, Chu était attaché à la saule Série télévisée en préparation à Disney +, mais il a été contraint de quitter le projet après que sa production ait été repoussée. À peu près au même moment, Stephen Daldry a quitté le Méchant film après avoir signé pour la réalisation. Ces événements ont laissé la porte grande ouverte à Chu pour entreprendre un autre projet comme Méchant qui tournera à un moment plus opportun pour le cinéaste.

Maintenant dans sa 17e année à Broadway, Méchant a été vu par plus de 60 millions de personnes dans le monde. Avec plusieurs Tony Awards, un Grammy Award et des dizaines de prix internationaux, le spectacle fait partie des productions théâtrales les plus réussies de tous les temps. Il a dépassé le milliard de dollars de bénéfices à Broadway, l’un des trois seuls spectacles à avoir l’honneur. Étant donné que c’est un tel succès auprès des téléspectateurs, il y a eu des tentatives pour transformer Wicked en un film datant de plusieurs années, mais sa production a été très difficile. Le temps dira si Chu est finalement celui qui apportera le Méchant film à la vie.

En 2016, Universal a annoncé la sortie d’un Méchant film en 2019 avec Stephen Daldry réalisant et Winnie Holzman écrivant le scénario. Parce que le projet a calé, l’adaptation cinématographique controversée de Chats prendrait sa date de sortie comme Méchant a ensuite été repoussé à une date de sortie du 22 décembre 2021. En raison de la pandémie arrêtant les productions cinématographiques, Méchant a été mis de nouveau sur les tablettes avec une nouvelle date de sortie encore à déterminer.

Méchant est basé sur le roman de 1995 Méchante: La vie et l’époque de la méchante sorcière de l’Ouest par Gregory Maguire. L’histoire sert de récit de Le magicien d’Oz, raconté du point de vue de la méchante sorcière de l’Ouest, Elphaba et Galinda la bonne sorcière. Les stars originales de l’émission comprenaient Idina Menzel (Congelé) comme Elphaba et Kristin Chenoweth (Pousser les marguerites) comme Galinda, avec Joel Gray (Cabaret) en tant qu’assistant.

C’est toujours une question de temps avant Méchant a reçu le traitement sur grand écran, et il semble que le projet pourrait enfin faire une vraie traction avec l’arrivée de Chu. Étant donné ses multiples retards déjà, Universal ne se fixera probablement pas encore une date de sortie officielle, et on ne sait pas quand le film sortira ou le début de la production. Comme Chu a déjà eu beaucoup de succès dans l’adaptation d’œuvres littéraires dans le passé avec Asiatiques riches fous, il a un grand potentiel pour faire de même avec Méchant. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: méchant