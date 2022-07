Wi-Fi, corbeau, gingembre et plus : ce sont les nouveaux emojis que vous verrez très bientôt sur votre mobile

Nous avons déjà de nouveaux candidats pour entrer dans la norme Emoji 15.0 du consortium Unicode, découvrez-les !

Préparez-vous à accueillir un nouvelle collection d’émojis Il sera bientôt disponible sur toutes les principales plates-formes, applications et systèmes d’exploitation. du blog de Emojipédia nous avons eu l’occasion de jeter un premier coup d’œil les différents emojis candidats sera introduit dans la norme Unicode Emoji, à partir de septembre prochain.

Les candidats pour entrer dans la norme Emoji 15.0 sont variés et incluent certains tels que le Symbole de connexion Wi-Fi, coeurs roses, gris et bleu clairdes animaux comme le âne ou méduseet d’autres éléments plus frappants, comme le symbole Sixk ou le gingembre.

Ils doivent être approuvés avant d’entrer dans la norme Emoji 15.0

Bien que la conception des emojis ne soit pas encore définitive, leur apparence suit les lignes de conception de la norme Emoji, et très probablement la version finale ne sera pas très différente de ce que nous pouvons voir aujourd’hui. De plus, certaines plates-formes, telles qu’Android, Windows ou One UI utilisent leurs propres styles pour leurs emojis.

En plus de cela, gardez à l’esprit que cette liste n’est qu’un brouillon avec les candidats, et des modifications sont possibles jusqu’au moment de son introduction dans la norme.

Parmi les nouveaux emojis qui pourraient arriver fin 2022 ou début 2023, le inclusion d’emoji coeur roseun symbole que les utilisateurs réclament depuis des années et qui pourrait enfin être introduit.

Également pertinente est la grande variété d’espèces animales que l’on peut retrouver dans la norme Emoji à chaque mise à jour. Dans ce cas, on retrouve l’oie, le corbeau, l’orignal, l’âne et la méduse parmi les candidats à entrer.

Si les estimations n’échouent pas, le Liste ultime des Emoji 15.0 Il sera publié en septembre de cette année. Parmi octobre et décembreGoogle intégrerait ces nouveaux emojis dans Android grâce aux améliorations apportées au système d’exploitation, qui permettent accélérer l’arrivée de nouveaux emojis.

À partir de ce moment, le reste des plates-formes, applications et systèmes d’exploitation ajouteront la prise en charge de la norme Emoji 15.0, ajoutant à la liste des emojis disponibles le candidats passer à la phase suivante.

