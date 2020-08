Why Tell Me Why est le premier jeu sans grincements de dents de notre temps – Chapitre 1

Nous connaissons tous le sentiment extrêmement inconfortable dans les films, les séries ou les jeux vidéo lorsque des blagues ou des références à notre époque apparaissent et semblent si intentionnelles et artificielles que nous aimerions incliner la tête – c’est grognon. J’étais d’autant plus étonné que cet effet se soit produit avec Dis moi pourquoi n’a jusqu’à présent pas réussi à se concrétiser et cela seul est presque une étape importante.

Qu’est-ce que grincer des dents? Comme grognon Nous nous référons à des personnes ou à des situations dans lesquelles quelqu’un ou quelque chose se comporte d’une manière qui provoque un inconfort, un sentiment de honte ou de gêne. Ce n’est pas sans rappeler avoir honte des autres. Le verbe reculer décrit en fait le comportement physique en anglais reculer ou reculer.

Mais le nouveau jeu de La vie est étrange-Macher von Dontnod se caractérise par tellement plus et a déjà fait du premier chapitre une expérience spéciale pleine d’authenticité pour moi. Dans cette revue, je voudrais donc entrer dans les raisons pour lesquelles la honte, le manque de respect ou les préjugés étrangers n’ont manifestement pas trouvé leur place dans «Dis-moi pourquoi».

Qu’est-ce que Tell Me Why?

“Tell Me Why” parle des jumeaux Alyson et Tyler Ronan, qui se rencontrent à nouveau après dix ans dans leur maison rurale à Délos dans le froid de l’Alaska. Après la mort de leur mère, il n’y a pas eu de contact personnel entre les frères et sœurs pendant longtemps, mais leur lien surnaturel et unique entre eux n’a jamais été rompu. Ensemble, ils retournent dans la maison de leur enfance et revivent leur passé en partageant leurs souvenirs et leurs pensées à l’aide de leur télépathie. voix partagez les uns avec les autres et partez à la recherche de la vérité.

De cette façon, vous pouvez influencer la relation entre Tyler et Alyson avec vos décisions positivement, mais aussi négativement. Cela change également les dialogues, les actions et tout le processus de l’histoire. A la fin de chaque chapitre vous pouvez comparer vos décisions avec d’autres joueurs comme d’habitude, il n’y a toujours pas de multijoueur, vous jouez alternativement à Tyler et Ally.

1. Spam, violence armée et protection de l’environnement

Quiconque n’a pas encore remarqué que la protection de notre terre est plus importante et plus aiguë que jamais devrait se dire: Bienvenue en 2020! Typiquement pour Dontnod, «Tell Me Why» traite également de manière critique de ces sujets d’actualité et inscrit l’intrigue dans un monde touché par la surpêche, la fonte des glaciers ou le problème de la violence armée aux États-Unis.

Si vous commencez à rouler des yeux maintenant, laissez-moi vous dire: le jeu fonctionne sans avertissement, index levé, rien ici ne semble exagéré et intrusif, mais à juste titre pris au sérieux. Combiné avec des e-mails de spam ennuyeux et la boîte de réception pleine de commandes en ligne pécheresses, il décrit simplement notre environnement de manière assez authentique sans le surpasser.

Des signes, des livres ou de petites notes marginales rendent les problèmes de ce monde présents.

© Microsoft / Dontnod

2. Un bruit de fond unique

Non, vous n’imaginez pas avoir soudainement une perception sonore surnaturelle lorsque vous jouez à “Tell Me Why”. En fait, le jeu d’histoire est incroyablement riche sur le plan acoustique et évoque une atmosphère à travers la merveilleuse musique, mais encore plus à travers de nombreux détails de bruit. Certains d’entre eux avaient presque un potentiel ASMR et ont particulièrement attiré mon attention:

Le vrombissement du disque dur dans les ordinateurs

La fissure du moteur chaud un jour d’hiver

Le bruit des mains qui se frottent

Le gazouillis constant d’un oiseau indigène

Le frottement des mains sur le métal

Pourquoi est-ce que j’exécute à nouveau ces bruits? Peut-être que vous n’êtes pas comme moi, mais chacun de ces sons a immédiatement évoqué un souvenir en moi. Parfois très vieux, parfois un peu plus récent, mais ils ont toujours fait quelque chose en moi. Puisque «Tell Me Why» tourne autour de souvenirs, bons ou mauvais, aucune de ces finesses acoustiques ne semblait déplacée ou dérangeante, mais avec l’ambiance magique de l’éclairage dans le jeu crée une atmosphère et une nostalgie douce-amère.

Les souvenirs d’Alyson et Tyler sont déclenchés par des sons, des lieux et même de la musique. © Microsoft / Dontnod

3. La chose sur la perception

L’ambiance et l’histoire du jeu m’ont fait repenser encore et encore à ma propre enfance. Plus d’une fois, je me suis surpris à remettre en question mes expériences rétrospectivement et à penser à quel point je voyais le monde à travers les yeux des enfants de façon différente et plus imaginative.

L’histoire de Tyler et Ally montre à quel point une personne évoluée peut émerger de l’enfance et à quel point la perception diffère d’une personne à l’autre, même avec des jumeaux. Dans le même temps, le jeu montre à quel point il est important de trouver un terrain d’entente, de se soutenir les uns les autres et – dans le vrai sens du terme – d’écouter votre voix intérieure de temps en temps.

© Microsoft / Dontnod

C’est vraiment comme regarder deux personnes accepter leur enfance et leurs expériences et se faire rappeler de remettre en question leur propre passé de temps en temps sans perdre de vue l’essentiel.

4. Utilisation responsable de la culture

En raison du cadre, le développeur Dontnod et la Huna Heritage Foundation ont abordé la culture tlingit dans «Tell Me Why». Des sons à la prononciation et à l’orthographe de la langue tlingit en passant par les coutumes et les œuvres d’art, la culture des peuples autochtones d’Amérique du Nord a été authentiquement intégrée dans le jeu. Les développeurs donnent même plus de détails sur la collaboration dans un article de blog.

Cette approche respectueuse traverse tout le jeu et se reflète dans une grande variété de sujets, que ce soit l’âge, l’origine, la sexualité, le niveau d’éducation, les groupes professionnels, le destin ou l’identité de genre. Dans «Tell Me Why», l’accent est mis sur l’être humain, avec tous ses obstacles, détours et joies.

5. L’illumination sans être l’illumination

Pourquoi est-ce que je ne parle que maintenant de l’identité de genre de Tyler? Parce que, comme Dontnot, je veux que son expérience d’homme trans ne devienne pas un acte maladroit de promotion de l’inclusion. Pas parce que je veux cacher le sujet, au contraire. Le discours à ce sujet doit et doit exister afin de promouvoir la tolérance, l’acceptation, l’égalité et le respect. Cependant, l’identité de Tyler et celle qu’il représente ne doivent pas être utilisées à mauvais escient pour un jeu qui se veut juste moderne et un morceau du gâteau LGBTQ.

Et en fait, «Tell Me Why» réussit à être bien plus que cela. Dans le jeu, la transsexualité de Tyler devient définitivement une partie intégrante de l’histoire, mais pas artificiellement dramatisée pour ajouter de la valeur à l’histoire. Par exemple, par respect, le nom de jeune fille de Tyler n’est même pas mentionné par son nom tout au long de la saison. En même temps, rien n’est passé sous silence, les problèmes et les situations de vie difficiles sont plutôt présentés honnêtement. Le tout dans un cadre extrêmement responsable et une structure d’apparence naturelle qui continue de permettre de se concentrer sur d’autres personnages et sur l’histoire émotionnelle.

Ici, la collaboration avec l’Association gaie et lesbienne contre la diffamation (GLAAD), que Dontnod a largement soutenue dans le traitement de la question des transgenres, est évidemment claire. Vous pouvez lire plus d’informations à ce sujet dans cet article:

Aussi imparfait que nous tous

Bien que le chapitre 1 de “Tell Me Why” m’ait vraiment convaincu jusqu’à présent et que ma joie de jouer les deux prochains chapitres soit très, très grande, je voudrais aborder quelques points qui devraient être mentionnés du côté négatif et pas exactement Brillez l’innovation.

Malgré la joie du contenu sans grincement des dents du jeu, j’ai remarqué le mouvement quelque peu anguleux et maladroit des personnages. Il n’est pas rare que les frères et sœurs se gênent un peu moins intelligemment et les expressions faciales ne sont pas aussi détaillées qu’on le souhaiterait pour un jeu qui est autrement graphiquement de haute qualité et réaliste. Et cela bien qu’en même temps une attention particulière ait été portée aux détails tels que le rougissement de la peau.

Cependant, une attention a été portée aux subtilités telles que le rougissement de la peau. © Microsoft / Dontnod

Et tandis que les dialogues et l’histoire semblaient si naturels, le monde du jeu semble un peu artificiellement limité. Dès que vous souhaitez simplement quitter la zone cible, Tyler et Ally prennent un virage contre nature afin de ne pas explorer plus loin que souhaité. C’est dommage, tout vous invite à vous promener dans Délos.

Le premier chapitre de “Tell Me Why” est sorti aujourd’hui, 27 août 2020 pour PC et Xbox One. L’aventure de l’histoire interactive fait également partie du Xbox Game Pass. Vous pouvez trouver les dates de sortie de tous les chapitres dans notre Page de sujet du jeu retirer.

Informations sur le motif de test: Le code de Tell Me Why, comprenant les trois chapitres, nous a été mis à notre disposition par l’éditeur Microsoft à des fins de test. Jusqu’à présent, cependant, nous n’avons joué que le premier chapitre pour que notre revue de première impression soit aussi authentique et sans spoiler que possible. De plus, on nous a dit de ne pas inclure de spoilers dans notre examen. Pour cette raison, la fin de l’embargo coïncidera également avec la sortie du premier chapitre le 27 août 2020. Cependant, nous avons été autorisés à souligner que le stéréotype Le transgenre est causé par un traumatisme N’a pas de fondement éprouvé et ne joue aucun rôle dans Tell Me Why. Pour plus d’informations, les développeurs se réfèrent à la FAQ du jeu.

* Remarque: ce message n’est pas une publicité payante. Tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂