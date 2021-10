Whoopi Goldberg’s Sister Act 3 trouve son scénariste et réalisateur

Le suivant Loi sur la soeur movie a trouvé son équipe créative. Avec Whoopi Goldberg à bord pour revenir, Sœur Acte 3 a été précédemment annoncé par Disney comme un prochain titre exclusif qui sera diffusé sur Disney +. Alors que l’on savait que Goldberg reviendrait, il est maintenant rapporté que Tim Federle a signé pour diriger la suite avec Madhuri Shekar écrivant le script. Goldberg produit également aux côtés de Tyler Perry et Tom Leonardis.

Par date limite, Federle a été choisi en partie pour diriger le troisième Loi sur la soeur film basé sur le succès de la série primée GLAAD Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série, un spectacle qu’il a créé et produit par l’exécutif. Inspiré par le Lycée Musical franchise, la série a été développée exclusivement pour Disney+ et vient d’être renouvelée pour une troisième saison. Federle a co-écrit 2017’s Ferdinand qui a été nominé pour le meilleur film d’animation aux Oscars et aux Golden Globes.

Tim Federle a également reçu des éloges de la part des dirigeants de Disney sur la base de la coupe de son réalisateur du prochain film Disney + Better Nate Than Ever avec Lisa Kudrow. Tout cela à l’esprit a placé Federle en haut de la liste de souhaits pour diriger Sœur Acte 3, car ils l’auraient considéré comme la bonne personne pour le poste pour ce « projet joyeux, musical et nostalgique avec une nouvelle approche ». Le projet l’associe à l’écrivain Madhuri Shekar, dont les crédits incluent le film Mauvais œil et la prochaine série Netflix Le problème des trois corps.

Aucune information n’a été révélée sur le complot de Sœur Acte 3. Tout ce que l’on sait vraiment à l’heure actuelle, c’est que Whoopi Goldberg sera de retour dans le rôle de Deloris Van Cartier, la chanteuse de salon qui finit par rejoindre un couvent pour se déguiser des truands à sa poursuite. Goldberg a également taquiné que certains des enfants de Sister Act 2: Back in the Habit reviendront, faisant des apparitions spéciales dans Sœur Acte 3.

Dans la version originale Loi sur la soeur, écrit par Paul Rudnick et réalisé par Emile Ardolino, le chanteur Deloris Van Cartier (Goldberg) est placé dans un programme de protection des témoins après avoir vu un gangster assassiner un informateur. On lui donne une nouvelle vie de religieuse, où elle prend la direction de la chorale et profite réellement de son temps au couvent. Le film a été un énorme succès au box-office lors de sa sortie en 1992.

Whoopi Goldberg est revenu en tant que Deloris dans les années 1993 Sister Act 2: Retour à l’habitude. Cette fois, elle redevient religieuse en tant que sœur Mary Clarence pour aider à enseigner la musique à des adolescents en difficulté dans l’espoir d’empêcher leur école de fermer. La suite a fait loin des bénéfices de l’original, bien qu’elle ait construit un peu un culte au cours des années suivantes. Il y avait eu des appels à Sœur Acte 3 se produire depuis de nombreuses années, et le producteur Tyler Perry essaie depuis longtemps de le faire enfin.

Il y avait eu des rumeurs de la suite pendant un certain temps, mais cela a été officialisé en décembre lors de la Journée des investisseurs Disney. À l’époque, la société avait annoncé que Sœur Acte 3 était un coup pour Disney + avec Whoopi Goldberg déjà signé. Le seul autre détail révélé à l’époque était que Tyler Perry produirait également le long métrage avec Whoopi. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

