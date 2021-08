Whoopi Goldberg veut toujours jouer « Doctor Who »

La série « Doctor Who » a présenté une révélation impressionnante à ses fans le mois dernier en confirmant le départ prochain de Jodie Whittaker, sa protagoniste actuelle, et de Chris Chibnall, son showrunner, laissant une grande incertitude quant à savoir qui assumera le rôle du « dernier seigneur ». de temps. »

Les fans de la franchise de longue date de la BBC ont déjà commencé à parier sur la prochaine régénération de l’acteur, mais il y a une actrice en particulier qui n’a pas cessé d’exprimer son souhait de mettre sa contribution dans l’histoire d’aventure de science-fiction emblématique : Whoopi. Goldberg.

Goldberg, une chanteuse, écrivaine, productrice et actrice de 65 ans a exprimé très clairement son désir d’être la première Afro-Américaine à jouer Doctor Who, un personnage avec lequel elle est profondément fascinée depuis des années. Lors d’une récente interview, elle a avoué avoir eu une démarche avec les producteurs de la série, précisant que si elle ne recevait pas ledit rôle, au moins elle aimerait être impliquée d’une manière ou d’une autre au sein de la production.

« Je voulais être Doctor Who et je le fais toujours », a déclaré Goldberg (via ComicBook.com). «Je pense que cela signifie une évolution par rapport à l’Amérique et je ne sais pas si c’est correct pour Doctor Who. Je ne sais pas si je peux l’usurper. Autant je l’aime, autant j’aime le voir dans toutes ses versions ».

Il y a des choses qui sont carrément anglaises. Doctor Who c’est ça pour moi. C’est comme Marmite. Elle est très anglaise et doit le rester.

Les déclarations de Goldberg émergent quelques semaines seulement après que Jodie Whittaker et Chris Chibnall ont confirmé leur départ de la série, qui aura lieu fin 2022 après la fin de la saison 13. Whittaker, qui est la première femme à jouer à Doctor Who dans ses presque 60 ans. année d’histoire, a partagé une déclaration émouvante dans laquelle il a exprimé sa gratitude éternelle à la production et aux fans pour lui avoir donné l’occasion de raconter ses aventures avec le personnage.

« Je sais que le changement peut être effrayant et aucun de nous ne sait ce qui se passera à l’extérieur. C’est pourquoi nous continuons d’avancer. Voyager avec espoir. L’Univers va vous surprendre. Constamment », a écrit Whittaker dans sa déclaration. Il n’y a toujours pas de date confirmée pour le retour de « Doctor Who » à la télévision.