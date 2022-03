Whoopi Goldberg veut que la famille royale britannique s’excuse pour l’histoire de l’esclavage

Whoopi Goldberg veut que la Grande-Bretagne et la famille royale britannique s’excusent pour leurs liens historiques avec l’empire et la traite des esclaves.

L’actrice primée et animatrice de talk-show a critiqué la monarchie britannique La vue pour avoir des racines profondes dans l’esclavage et a demandé à quelqu’un de présenter des excuses.

Elle a ajouté: « Écoutez, ce n’est pas nouveau. Je soupçonne que Charles, lorsqu’il était à la Barbade, a eu une idée parce qu’il a continué et s’est excusé, oui, il libérait l’emprise de la Grande-Bretagne.

« Alors peut-être que quelqu’un écoute, et c’est le nouveau groupe de personnes, je ne sais pas si c’est Charles mais l’un d’entre eux. »

le Fantôme Les commentaires de la star interviennent après que le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ont lancé leur première tournée dans les Caraïbes.

Alors que le prince William et Kate descendaient de leur vol à l’aéroport Norman Manley de Kingston en Jamaïque, ils ont rencontré de nombreux habitants protestant contre leur arrivée, selon ABC News.

Beaucoup ont chanté pour que le couple royal aborde les méfaits historiques de la monarchie britannique, tandis que d’autres ont brandi des pancartes indiquant « Seh Yuh Désolé! » et ‘Excusez-vous maintenant!’

Une lettre ouverte écrite par Advocates Network Jamaica adressée au couple royal, a demandé des excuses pour « l’exploitation des peuples autochtones de la Jamaïque, le trafic transatlantique des Africains, l’asservissement des Africains, l’engagement et la colonisation » et souhaite entamer le « processus de guérison, de pardon, de réconciliation et de compensation.’