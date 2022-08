Whoopi Goldberg rend hommage à Nichelle Nichols, ancienne star de Star Trek

Le passage de Nichelle Nichols a laissé beaucoup de personnes en deuil, et avec des fans du monde entier, cela inclut beaucoup de ses amis et camarades Star Trek membres de la communauté. Lorsque Nichols jouait le rôle du lieutenant Uhura dans l’original Star Trek série, elle contribuait à ouvrir la voie à l’avenir en tant que l’une des premières femmes noires à jouer un rôle majeur dans une série télévisée. De nombreuses femmes qui travaillent aujourd’hui dans le show business ont personnellement crédité Nichols de leur avoir inspiré.

Ceci comprend Whoopi Goldberg qui rejoindra également la franchise avec son rôle de Guinan dans Star Trek : la nouvelle génération. Parlant du décès de Nichols La vue (via THR), Goldberg a commenté comment Nichols avait servi d’inspiration à « des millions et des millions » de personnes. Goldberg avait personnellement voulu continuer à jouer depuis qu’elle avait vu Nichols à la télévision.

« Nichelle a été la première personne noire que j’aie jamais vue qui est arrivée dans le futur. Elle était responsable des communications. Cette émission et cette femme étaient un phare qui a dit oui, nous serons là. Et ça m’a fait me sentir comme ça était une chose incroyable et elle a aidé à propulser d’autres femmes à aller dans l’espace.

Plus tard, Goldberg avait appris à connaître Nichols et les deux étaient devenus amis. Cela fait que Goldberg ressent encore plus la douleur de la perte.

« J’ai eu la chance de passer du temps avec elle au fil des ans. C’était mon amie et elle va nous manquer.

Nichelle Nichols a été une source d’inspiration pour beaucoup

Découverte de Star Trek La star Sonequa Martin-Green avait également été là personnellement pour honorer Nichelle Nichols lors de sa dernière apparition au Comic-Con en décembre. Martin-Green a félicité Nichols d’avoir ouvert la porte aux autres, affirmant que c’était le travail de base que Nichols avait posé qui avait fait le rôle principal de Martin-Green dans un Star Trek séries possibles.

« L’héritage de Nichelle peut être décrit comme celui d’une contribution sacrificielle et héroïque. Elle a décidé de rester et s’est finalement entièrement consacrée à la progression des Noirs, des personnes de couleur et des femmes. Et elle a tout donné. Elle a donné son temps, son énergie . Elle a donné son intelligence, sa sagesse, son leadership et son cœur pour l’amélioration du monde et de l’avenir. Je ne suis ici que grâce à elle. Je dois aussi à Nichelle de poursuivre son héritage d’héroïsme par le sacrifice. Et cela C’est ce qu’elle m’a appris. C’est ainsi que ses paroles ont résonné dans mon cœur ces derniers temps, c’est de faire ce choix de s’éloigner de l’intérêt personnel et de se consacrer plutôt aux intérêts des autres.

Il est très clair que Nichols a eu un impact sur la culture pop dans son ensemble en plus de son rôle important en tant qu’Uhura dans Star Trek. L’actrice légendaire n’est peut-être plus parmi nous, mais compte tenu de ses contributions et de ses performances inoubliables dans la franchise, nous pouvons être sûrs qu’elle ne sera pas oubliée. Repose en paix, Nichelle Nichols.