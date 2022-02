Whoopi Goldberg est suspendu pendant deux semaines pour avoir dit que l’Holocauste n’était pas une « question de race »

L’actrice oscarisée a fait l’objet d’une vague de critiques pour les remarques qu’elle a faites sur La vue plus tôt cette semaine.

Le président d’ABC News, Kim Godwin, a déclaré dans un communiqué: « A compter d’aujourd’hui, je suspends Whoopi Goldberg pendant deux semaines pour ses commentaires erronés et blessants.

« Bien que Whoopi se soit excusé, je lui ai demandé de prendre le temps de réfléchir et de se renseigner sur l’impact de ses commentaires.

« L’ensemble de l’organisation ABC News est solidaire de nos collègues, amis, famille et communautés juifs.

Le conseil scolaire l’a retiré d’un programme d’arts du langage de huitième année en raison du « mauvais langage et de la représentation de la nudité féminine », selon The Sun.

« Si vous allez faire ça, alors soyons honnêtes à ce sujet », a-t-elle déclaré. « Parce que l’Holocauste n’est pas une question de race. Non, ce n’est pas une question de race. »

Selon Peter Longerich, Adolf Hitler a identifié les Slaves, les Tziganes et le peuple juif comme étant « racialement inférieurs » et était donc « considéré comme un danger pour la race supérieure aryenne ou germanique ».

Goldberg a riposté en disant: « Mais ce sont deux groupes de Blancs. Vous manquez le point. Dès que vous en faites la course, cela descend dans cette ruelle. »

L’acteur a subi de nombreuses réactions négatives de l’antisémitisme et des organisations juives et elle a depuis présenté des excuses.

« Hier dans l’émission, je me suis mal exprimé », a déclaré Goldberg. « [The Holocaust] est en effet une question de race, car Hitler et les nazis considéraient les Juifs comme une race inférieure.