Whoopi Goldberg donne une mise à jour positive sur Sister Act 3

Avec de nombreux films qui reviennent tardivement, la prochaine étape est Soeur Acte 3. Ou, du moins, cela semblait être le cas lorsqu’il a été annoncé qu’il allait de l’avant avec Whoopi Goldberg reprenant son rôle d’ancienne chanteuse du showroom devenue nonne. Cependant, cela fait plus d’un an que rien n’a été mentionné sur le troisième film potentiel de la franchise, et beaucoup ont commencé à se demander si cela se produit toujours. Heureusement, Goldberg a maintenant fait le point sur le film, et cela semble être une bonne nouvelle.





Acte sœur a été un succès au box-office lors de sa sortie en 1992, rapportant plus de 230 millions de dollars à son budget raisonnable de 30 millions de dollars. Une suite est rapidement sortie un an plus tard, mais Sister Act 2: retour à l’habitude n’a pas tout à fait atteint le même sommet, mais s’est tout de même révélé commercialement solide. En 2013, deux décennies après avoir joué le rôle pour la dernière fois, Goldberg a été interrogée sur la possibilité de revenir en tant que sœur Mary Clarence dans une nouvelle suite, mais l’actrice a déclaré qu’en raison du fait que tant de ses co-stars n’étaient plus avec nous, il « ne semblait pas Acte sœur sans eux. »

Flash forward jusqu’en 2018 et il a été confirmé qu’une suite était en préparation chez Disney, et en décembre 2020, Goldberg a été signée pour reprendre son rôle dans le film qui se dirigerait vers Disney + en tant que sortie exclusive. Bien que très peu de choses aient été dites depuis, le dernier épisode de La vue a donné à Goldberg la chance de fournir une mise à jour petite mais positive. Dit-elle:

« Vous savez que nous allons toujours faire ce film. »





Goldberg a appris à chanter par Acte sœur Co-vedette Jenifer Lewis

de Whoopi Goldberg Acte sœur la co-star Jenifer Lewis est apparue en tant qu’invitée dans l’épisode de The View, ce qui a permis au couple de se remémorer leur travail précédent sur les deux premiers Acte sœur films. Tout en parlant du film original, Lewis a révélé qu’à un moment donné, ils prévoyaient d’utiliser sa voix pour le chant de Goldberg, mais à la place, elle lui a appris à chanter. Dit-elle:

« Ils allaient utiliser ma voix (pour Goldberg). Et j’ai dit à Whoopi, ‘Regarde, tu viens juste d’entrer dans ce miroir avec nous deux, et tu prends juste une brosse à cheveux et prétends que nous avons 15 ans en chantant Gladys Knight and the Pips », et Whoopi l’a fait, elle a chanté son petit butin. »

Soeur Acte 3 mettre High School Musical : La comédie musicale : La série créateur Tim Federle dans le siège du réalisateur, avec un scénario fourni par Madhuri-Shekar. Bien que Goldberg n’ait fourni aucune autre information sur la suite ou sur sa distance de production, la nouvelle est une mise à jour bienvenue pour ceux qui ont hâte de revoir Goldberg dans l’habitude. Il n’y a actuellement aucune fenêtre de publication pour Soeur Acte 3mais si la production démarre relativement tôt, la suite pourrait être vue sur Disney + dès l’année prochaine.