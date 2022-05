Who Killed Sara, série Netflix : distribution et intrigue des trois saisons

La série à suspense mexicaine »Qui a tué Sara ? », créé par José Ignacio Valenzuelase terminera avec sa troisième saison, étant l’une des productions non anglophones les plus populaires sur la plateforme de streaming Netflixcaptivant tous ses abonnés lors de la première de sa première saison en mars 2021.

»Qui a tué Sara? » est un mélange entre un thriller et un feuilleton, un genre largement utilisé dans les feuilletons mexicains. Nous suivons ici l’histoire d’un homme qui retrouve sa liberté après avoir passé 18 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis. Maintenant, il devra chercher des réponses sur ce qui est réellement arrivé à sa sœur, cherchant à se venger d’une famille responsable de chacun de ses maux.

Bien qu’il ait des éléments typiques d’un roman, comme présenter de plus en plus d’inconnus sur qui a vraiment tué Sara, il a un nombre modéré de chapitres, avec sa première saison avec 10 épisodes, sa seconde avec 8 épisodes, et récemment la première de sa troisième saison. le 18 mai avec 7 épisodes.

Quelle est l’intrigue de chacune de vos saisons ?

Dans la première saison, nous rencontrons Álex Guzmán, l’homme qui sort de prison pour trouver le coupable qui a tué sa sœur Sara, ainsi que pour découvrir qui lui a fait purger une peine qui ne lui appartenait pas. Ici, nous voyons comment Sara décide de vivre jusqu’à la limite avant que sa grossesse ne l’arrête, motivée par sa belle-mère Mariana.

Malheureusement, lors d’un saut en parachute en bateau, le parachute s’est brisé, causant sa mort, en présence de son frère, de son petit ami, Rodolfo, de sa famille et de plusieurs proches de son entourage le plus proche. Après sa mort présumée, la série va nous montrer que tout le monde avait une raison de mettre fin à la vie de la jeune femme.

L’apparition d’un cadavre dans le patio de sa maison plonge Alex dans un étrange vide juridique. Après avoir trouvé un journal intime, Álex décide de rendre visite au psychiatre qui a soigné sa sœur Sara, découvrant que la jeune femme souffrait de schizophrénie, une maladie qu’elle a héritée de son père biologique, un homme qui a abusé de sa mère.

Dans cette saison, Álex devra se plonger dans la psychologie sombre et l’esprit de sa sœur, acceptant le fait qu’il n’a jamais vraiment rencontré la vraie Sara.

Dans l’un des rebondissements les plus déroutants de l’intrigue, il est révélé que Sara n’est pas vraiment morte et qu’elle est victime d’une expérience psychiatrique dans le soi-disant projet Medusa. Juste au moment où il semblait que l’assassin de Sara avait déjà été retrouvé, Álex découvre que le cercueil où sa sœur était censée se trouver est vide et que quelqu’un est derrière tout ce qui s’est passé avec Sara. Vous pourrez enfin répondre à la question : Qui a tué Sara ?

Casting de la série

acteur colombien Manolo Cardon joue dans ce thriller intrigant le rôle d’Alejandro »Álex » Guzmán Zaldivar, le frère de Sara et qui se lance dans l’aventure de découvrir qui a assassiné son frère, se plongeant dans toutes sortes de problèmes et de grandes questions au fur et à mesure qu’il trouve la réponse.

Le personnage qui donne vie au titre de la série, Sara, est joué par l’actrice Xiména Lamadridnous donnant une interprétation mystérieuse qui capture et intègre pleinement le thème de la série.

Les principaux frères sont rejoints par un grand nombre d’acteurs qui donnent vie à l’histoire de »Qui a tué Sara ? », avec Alexandre Nones comme Rodolfo Lazcano, Gines García Millan comme César, claudia ramirez comme Mariana Lazcano, Caroline Miranda comme Elisa Lazcano, Eugène Siller comme José Maria Lazcano, Marifer Fernández Galvez comme Litzy et Matias Novoa comme Nicandro.