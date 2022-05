Who Killed Sara saison 3 : Théories sur la fin de la série Netflix

in

La troisième saison de qui a tué Sarah est sur le point de sortir et les fans spéculent déjà sur ce qui peut arriver. Quelles sont les meilleures théories sur la fin ? On vous dit !

Le 18 mai, Netflix ajoutera à son catalogue la troisième et dernière saison de qui a tué Sarah. La série reviendra sur la plateforme après avoir surpris tous ses fans qui croyaient que la deuxième édition serait la dernière. Mais maintenant, à son retour, il y aura sept nouveaux épisodes qui répondront enfin à la grande intrigue que le titre a. Car, alors qu’il semblait que tout était résolu, une scène post-générique laissait plus de questions que de réponses.

A tel point qu’apparemment, qui a tué Sarah revient avec plus d’intrigue, de suspense, de drame et d’adrénaline. Puis, Pour Álex Guzmán (Manolo Cardona), savoir qui était sa sœur Sara (Ximena Lamadrid) n’était que le début. De plus, il y a aussi le fait que la bande-annonce officielle de la troisième saison de la série originale de Netflix a surpris tout le monde. C’est parce que, en elle, tout indique que Sarah est vivante !

C’est pourquoi, depuis la sortie du premier trailer officiel, des milliers de théories ont émergé sur ce que sera la fin. Dès le début qui a tué Sarah C’était une série entourée de spéculations de fans, notamment à cause de l’intrigue qu’elle génère, mais pour cette édition, il y avait deux rumeurs qui sonnaient le plus. Rencontre-les.

+ Les meilleures théories sur la fin de Who Killed Sara :

1. Sara est vivante et cachée pour éviter d’être torturée :

Au cours de la deuxième saison, on a appris le grave problème de santé auquel le protagoniste était confronté : la schizophrénie héréditaire. D’après ce que raconte la série, le vrai père de Sara a souffert de la même chose et elle en a hérité. C’est pourquoi, comme le montre la fin de la bande dessinée, un médecin prend la victime comme le premier patient d’une expérience sur un éventuel remède à cette maladie.

Cependant, la vérité est que cette expérience n’est rien de plus que de torturer des patients. Pour cette raison, tout indique que Sara (Ximena Lamadrid) s’est échappée et n’est pas revenue dans sa famille, qui la croyait déjà morte, pour éviter qu’elle ne soit retrouvée. Mais lorsque la vie de son frère se complique encore, elle décide de revenir.

2. Sara revient pour détruire le projet Medusa :

Le projet Medusa, selon ce que révèle le jeune Nicandro dans la série, est celui qu’ils expérimentent avec Sara. À tel point qu’après avoir réussi à s’échapper et à cesser d’avoir peur en sachant que son frère pourrait vouloir l’aider, la protagoniste décide de rentrer chez elle pour mettre fin au projet qui a ruiné sa vie. De plus, la vérité est que la bande-annonce semble également indiquer que Chema (Eugenio Siller) est kidnappé pour faire partie de ladite expérience.

Pour cette raison, après avoir appris la vérité sur Sara et la possible torture à laquelle son frère doit faire face, Eliza (Carolina Miranda) et Álex (Manolo Cardona) décident de l’aider à mettre fin à cette création qui leur a causé tant de dégâts.

