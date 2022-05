Who Killed Sara saison 3 : Netflix publie des photos inédites des nouveaux épisodes

Netflix

La troisième saison de qui a tué Sarah est plus proche que jamais et Netflix prépare déjà les fans pour la première. Découvrez les photos inédites qu’ils viennent de publier !

©NetflixXimena Lamadrid comme Sara

Malgré que la deuxième saison de qui a tué Sarah semblait être le dernier Netflix a surpris les fans en annonçant un renouvellement. Oui! La série mexicaine qui a Manolo Cardona comme protagoniste atteindra le géant du streaming avec de nouveaux épisodes. Ce sera le 18 mai prochain, un an après la première de l’édition précédente, lorsque la fin de ladite fiction sera diffusée dans le monde entier.

À cette occasion qui a tué Sarah Il a deux fronts ouverts : découvrir vraiment ce qui est arrivé à Sara (Ximena Lamadrid) et faire sortir César Lazcano (Ginés García Millán) de sa cachette. Mais, la vérité est que la prochaine saison pourrait apporter plus de surprises que prévu puisque, l’une des plus grandes théories et que la bande-annonce confirme apparemment, est que La sœur cadette d’Alex (Manolo Cardona) est toujours en vie.

Cependant, il reste encore quelques jours pour la grande première, donc tout ce que l’on sait à ce sujet n’est rien de plus que différentes spéculations. Bien sûr, comme ils l’ont déclaré sur Netflix, cette fois, la troisième partie sera la dernière. Eh bien, maintenant, on saura vraiment ce qui s’est passé après le tragique accident dans lequel Sara est tombée d’un parapente. C’est parce que, apparemment, personne ne croyait la confession de Marifer (Litzy Balderas) qui a assuré à la fin de la deuxième édition qu’elle était l’assassin.

Mais, alors que les prochains chapitres arrivent et que toutes les théories des fans sont confirmées, Netflix a publié des images inédites des nouveaux épisodes. À travers le compte Instagram officiel de la série, ils ont publié quelques aperçus de ce qui sera vu à la fin de l’histoire. Bien que ces cartes postales ne révèlent pas grand-chose et laissent tout le monde plus intrigué car, n’étant que des photos, on ne comprend pas comment elles sont arrivées à ces moments.

Dans les clichés, les personnages sont vus dans différentes situations, certaines de danger, d’autres de terreur, d’autres de tristesse et d’autres de bonheur apparent. Mais la réalité est qu’aucun d’eux ne révèle vraiment qui a tué Sarah ou plutôt, ce qui lui est arrivé. Il faut quand même préciser qu’ils ont déjà fait sensation et sont devenus viraux sur les réseaux.

