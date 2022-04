Who Killed Sara, Saison 3 : Netflix a créé la bande-annonce terrifiante pour la dernière partie et a annoncé une nouvelle date de sortie

Netflix

La troisième saison de qui a tué Sarah Il est prêt à sortir, mais avant le lancement officiel, Netflix a publié la première bande-annonce. Regarder!

©NetflixManolo Cardona dans Qui a tué Sara

La troisième saison de qui a tué Sarah c’est un fait. Cette série originaire du Mexique est devenue un phénomène mondial depuis son arrivée en Netflix. C’était l’année dernière que la plateforme optait, pour la première fois, pour cette production mettant en vedette Manolo Cardon. En fait, le succès a été tel que la fiction a lancé ses deux premières éditions presque en même temps, battant des records inégalés chez le géant du streaming.

La première partie a été créée le 24 mars 2021 tandis que la seconde est arrivée le 19 mai de la même année. Et maintenant, après tant de spéculations, la troisième saison de qui a tué Sarah est prêt à être publié. Au début, on croyait que la saison deux allait être la dernière, mais après une demande ferme des fans, la production a décidé de revenir vers le géant du streaming pour raconter le vrai destin de Sara Guzmán.

Ce sera le 18 mai prochain lorsque les nouveaux et derniers épisodes de qui a tué Sarah rejoignez le catalogue Netflix. Il y a quelques mois, il a été divulgué que la date de sortie possible serait le 1er juin, mais récemment, le géant du streaming a publié une annonce qui rend ses fans heureux. Eh bien, non seulement ils ont clairement indiqué que l’édition arriverait plus tôt que prévu, mais ils ont également lancé le premier trailer officiel !

Dans cette avancée, déjà devenue virale, le soupçon qu’avaient tous les followers de la série se confirme : Sara Guzman est vivante. Xiména Lamadrid elle se remet dans la peau de ce personnage pour que, une fois pour toutes, on sache vraiment ce qui lui est arrivé. D’ailleurs, bien sûr, Manolo Cardona revient pour se mettre dans la peau d’Álex tandis que Carolina Miranda jouera à nouveau Elisa.

Quant au reste du casting, ceux qui ont fait partie des deux premières éditions seront également de retour. Bien sûr, pour cette saison, les fans se retrouveront avec moins d’épisodes puisqu’il n’y en aura que sept. Cependant, la vérité est qu’avec ce qui a été vu dans la bande-annonce, il semble que cette fois la fiction trouvera son côté le plus effrayant montrant le chemin difficile que Sara a dû traverser.

