Who Killed Sara?: L’actrice de la série a répondu aux critiques pour sa performance

Qui a tué Sara? a été créée sur l’écran Netflix en tant que nouvelle série mexicaine de la plate-forme. Le lancement a reçu de bonnes critiques et a eu une campagne marketing ingénieuse, mais il ne pouvait pas être sans controverse car il y avait des critiques sur les performances de Claudia Ramirez et l’actrice ne se tut pas: Il a répondu sur Twitter avant l’attaque de ses haineux. De quoi s’agit-il?

Le joueur de 56 ans de Veracruz a une longue carrière à l’écran, où il se démarque principalement dans les telenovelas des années 90 dans des programmes tels que Triangle, parents pauvres, trop de cœur et je t’aime toujours (où était le protagoniste). Puis sa carrière est entrée dans une bosse qui l’a ramenée à la célébrité avec La couleur de la passion à partir de 2015. De là, il a joué dans différentes séries jusqu’à ce qu’il atteigne Qui a tué Sara?







En plus d’agir, ces dernières années, il s’est intéressé à la politique et est devenue une véritable référence féministe grâce à son compte Twitter. Il y maintient une activité très élevée et n’hésite pas à partager ses opinions. Elle a même été impliquée dans diverses controverses pour avoir critiqué le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador au Mexique.

Hé, qui est cette femme qui se décrit en se référant à moi? Dieu merci, nous luttons contre la violence de genre … https://t.co/5hMPg7N0I9 – Claudia Ramírez (@RamirezClaudia_)

La controverse a de nouveau frappé à sa porte après la première de sa série Netflix, où il joue Mariana Toledo de Lazcano. Son travail a été salué par de nombreux fans, mais il y avait une opinion qui a particulièrement dérangé l’actrice. « Je rencontre une Claudia Ramírez dans le rôle d’elle-même: femme amère, trompée, homophobe et accro », était l’attaque qu’il a reçue d’un utilisateur.

Claudia Ramírez a répondu aux critiques pour sa performance dans Who Killed Sara?

Loin de se taire, l’artiste rétorque: « Hé, qui est cette femme qui se décrit en faisant référence à moi? Heureusement, nous luttons contre la violence de genre ». Dans son récit, il a également retweeté des personnes qui ont fait l’éloge de sa performance et de son personnage de fiction.

« Je soutiens le personnage qui est mon mari, dans ce cas, il est Ginés, parce que je l’aime, je l’adore et pour moi la chose la plus importante dans la vie est mon mari, mon mariage et ma famille. Mes enfants avant tout. » Je pense donc que c’est une valeur importante chez Mariana: tout son monde est mobilisé à partir de cela et c’est une raison très puissante « Il a expliqué Mariana dans des déclarations à Sensacine.