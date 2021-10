Who Killed Sara : Début du tournage de la saison 3 de la série Netflix

in

En 2021, Netflix a réussi à attirer des millions de téléspectateurs avec la première de Qui a tué Sara. Le 24 mars, la série a été diffusée sur la plate-forme avec dix épisodes pleins d’intrigue, d’action et d’adrénaline. L’histoire, qui suit Álex Guzmán (Manolo Cardona) et sa vengeance contre les Lazcanos pour le meurtre de sa sœur, a fait fureur sur le service à la demande.

Pendant des semaines Qui a tué Sara C’était l’une des séries Netflix les plus regardées donc, avec seulement un mois de publication, elle a été immédiatement renouvelée. La deuxième saison a débuté le 19 mai avec huit nouveaux épisodes, tous aussi réussis. Bien que, comme Leo Deluglio l’a annoncé dans une interview avec Spoiler, cette édition a permis de résoudre l’énigme et on savait vraiment qui était le meurtrier.

A tel point qu’il semblait très difficile pour la plateforme de continuer l’histoire. Mais, la vérité est qu’il y a quelques mois, ils ont confirmé qu’il y aurait une nouvelle édition. Le compte officiel de la série a été celui qui a annoncé la nouvelle, tandis que les acteurs s’en sont fait l’écho, reproduisant leur bonheur sur leurs réseaux. Et maintenant, cette saison est plus proche que jamais.

C’est parce qu’après tant d’attente, le casting complet travaille déjà sur les choses à venir. De nombreux interprètes, tels que Deluglio et Alejandro Nones (Rodolfo Lazcano) ont publié une image du début des enregistrements. Cependant, maintenant, qui a officiellement confirmé que l’équipe travaille déjà sur la troisième saison de Qui a tué Sara C’était Leche Ruiz.

Le réalisateur de la série a partagé sur son compte Instagram une photographie sur laquelle on le voit avec son équipe et une affiche qui dit «qui a tué sara saison 3”. Il est à noter que la carte postale contient également Ginés García Millán, l’interprète de César Lazcano et qui pourrait être le nouveau protagoniste exclusif de ces épisodes à venir.

On ignore encore quand il sortira ou, même s’il le sera sur Netflix, mais une chose est sûre : Álex Guzmán et le Lazcano sont prêts à revenir. C’est-à-dire qu’il ne reste plus qu’à attendre les nouvelles annonces de la production, notamment pour savoir quelle sera la nouvelle intrigue.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂