Who Killed Sara aura une troisième saison

Le 24 mars, Netflix faisait fureur avec un produit mexicain : Qui a tué Sara il atteignit la plate-forme en piétinant. Avec une saison de seulement dix épisodes, la bande a été rapidement renouvelée pour une nouvelle édition composée de huit chapitres. Et, le 19 mai, l’histoire qui suit la vengeance d’Álex Guzmán (Manolo Cardona), a eu une fin des plus choquantes.







Cependant, même s’il était vraiment connu Qui a tué Sara, les fans en redemandent. Mais, au-delà du désir qu’avaient les adeptes, des acteurs comme Leo Deluglio se sont chargés de refuser un troisième rôle. Cependant, maintenant tout a changé et les nouvelles les plus attendues sont arrivées.

Trois mois seulement après la grande première de la deuxième saison, Leche Ruiz, l’un des réalisateurs de la bande a confirmé qu’il travaillait déjà sur une troisième saison. A travers une carte postale publiée sur son compte Instagram, l’écrivain a montré la couverture du script et a précisé : « on y va encore une fois”.

La photo de Leche Ruiz.



De même, les réseaux officiels de la série ont fait écho à cette image et l’ont republiée, obtenant la réponse de Manolo Cardona, le protagoniste. « Et cette nouvelle ?« C’était la question posée par la production, à laquelle l’acteur a répondu : »spectaculaire”. Et, sans aucun doute, il n’y a pas de confirmation plus officielle que celle-ci.

Manolo Cardona a été ému par la nouvelle.



On ignore encore quand le tournage commencera et si le casting sera le même, mais une chose est sûre : il y aura bientôt de nouveaux chapitres. Bien entendu, il n’y a toujours aucune information officielle sur l’intrigue puisque, à la fin de la deuxième saison, le véritable meurtrier de Sara était connu. Mais, pour en savoir un peu plus, il faudra attendre plus d’informations sur la production de Qui a tué Sara.