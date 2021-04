Who Drew Dolan, le mème inspiré de Donald Duck de Finlande

L’un des mèmes les plus reconnaissables de tout le paysage en ligne le plus récent est sans aucun doute Dolan, également en raison du fait que ses caractéristiques sont connues même de ceux qui ne savent même pas ce qu’est un mème. Clairement inspiré du personnage Disney de Donald Duck, le mème a une histoire de plus de dix ans mais est encore beaucoup utilisé.

D’où vient Dolan

Bien que le nom Dolan soit une distorsion claire de Donald (du nom anglo-saxon du personnage de Disney Donald Duck), le mème a des origines scandinaves: son auteur est l’artiste finlandais Sakolut, qui a publié les premières aventures de Dolan sur forum local en 2010, sous forme de bandes dessinées. Le code stylistique des œuvres était déjà constitué de l’approximation totale de tous leurs éléments: protagoniste et décors, ils ont été réalisés avec l’application amateur MS Paint, et le texte des bandes dessinées rapporté distorsions grammaticales et orthographiques spécialement inséré par l’auteur.

Quelques semaines plus tard, le protagoniste des bandes dessinées de Sakolut débarquait sur la plateforme Générateur de mèmes, où des milliers d’utilisateurs ont pu l’utiliser avec un format spécifique: celui du conseil. C’était précisément les débuts en dehors des frontières locales un donne à Dolan son nom actuel, puisqu’en Finlande (comme d’ailleurs aussi en Italie) Donald Duck a un nom complètement différent. Depuis lors, le succès du mème a fluctué mais suffisamment pour ne jamais le faire disparaître du visage d’Internet.

Comment Dolan est-il utilisé

Au fil de son histoire en ligne, Dolan a gagné des sites Web, une introduction animée sur la vague de Disney dédiée aux courts métrages de Donald Duck et même un patronyme emprunté à celui du personnage dont il s’inspire, à savoir Duk. Entre Donald Duck et Dolan Duk, cependant, il y a une différence abyssale: le premier est irascible et furieux, mais fondamentalement bon; le mème au contraire paraît imperturbable ou serein, pour se révéler invariablement capable de pires atrocités.

Le format le plus connu du contenu concernant le mème est resté celui du dessin animé, dont les histoires courtes tournent souvent vers le non-sens ou la violence pure. Les bandes de Dolan Duk occupent généralement quatre panneaux dans lesquels le canard partage parfois la scène avec d’autres personnages inspirés du monde des dessins animés et des bandes dessinées: du chien Prudo au lapin Bogs Binny, tous conçus et interprétés avec le même souci du détail qui distingue Dolan.

