Whitney Houston Biopic trouve son avance dans la montée de la star de Skywalker Naomi Ackie

Je veux danser avec quelqu’un, le prochain biopic Whitney Houston de la réalisatrice Stella Meghie, a trouvé sa vedette. Après ce qui a été une recherche mondiale pour trouver la personne idéale pour jouer Whitney, les cinéastes se sont tournés vers l’actrice britannique Naomi Ackie. Peut-être mieux connue pour son rôle de Jannah dans l’année dernière Star Wars: La montée de Skywalker, Ackie semble avoir laissé la plus grande impression sur Meghie, qui se sent maintenant très confiante qu’elle a la bonne actrice pour le rôle.

« Nous avons passé la majeure partie de l’année dernière dans une recherche exhaustive d’une actrice qui pourrait incarner Whitney Houston », a déclaré Meghie. « Naomi Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus. J’ai été ému par sa capacité à capturer la présence scénique d’une icône mondiale tout en apportant l’humanité à sa vie intérieure. «

Rhapsodie bohémienne l’écrivain Anthony McCarten a écrit le scénario du Whitney Houston biopic, qui couvrira à la fois sa carrière musicale et sa vie personnelle. Houston est bien sûr très célèbre en tant que six fois lauréate d’un Grammy avec plus de 200 millions de disques vendus, dont ses fans se souviennent affectueusement comme l’une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Certaines de ses chansons à succès les plus populaires incluent des titres comme « I Wanna Dance With Somebody », « Saving All My Love for You » et « How Will I Know ».

Houston était également une actrice, faisant ses débuts d’actrice aux côtés de Kevin Costner dans le film de 1992 Le garde du corps. Elle a également fourni six chansons pour la bande originale du film, dont le tube extrêmement populaire « I Will Always Love You ». Après des années de lutte avec ses démons personnels, tout a pris fin lorsque Houston est décédée tragiquement en 2012 à l’âge de 48 ans.

Pat Houston produira au nom du domaine de Whitney Houston aux côtés du producteur de musique Clive Davis, du scénariste Anthony McCarten de Muse of Fire Productions et de Larry Mestel pour Primary Wave Music, un partenaire du domaine de Whitney. Denis O’Sullivan et Jeff Kalligheri produiront et financeront également Compelling Pictures, et Nicole Brown, Shary Shirazi et Brittney Morrissey superviseront le projet pour TriStar Pictures. Avec le domaine de Houston à bord, le catalogue de la chanteuse, y compris sa voix réelle, pourra être utilisé pour le film.

« Le test d’écran de Naomi Ackie était si puissant qu’il m’a fait frissonner le dos », a déclaré Davis à propos du casting d’Ackie. « Bien que la voix incomparable de Whitney soit utilisée pour toutes les chansons, l’extraordinaire gamme d’acteur de Naomi lui permet de capturer magistralement le charme unique de Whitney, sa puissance de star et, bien sûr, ses luttes personnelles. Naomi est la vraie affaire et je ne peux pas imaginer mieux choix pour ce rôle emblématique. «

Pat Houston a ajouté: « Tous les fans de Whitney ont un appétit pour la perfection en ce qui concerne Whitney et son héritage. Transformer quelqu’un en une icône incomparable est pratiquement impossible, mais avec un examen attentif, Naomi Ackie a été sélectionnée en fonction de ses performances de qualité et de son profond engagement. pour devenir la femme que nous aimions tous. Nous sommes impatients de faire ce voyage avec elle. » Je veux danser avec quelqu’un devrait sortir vers Thanksgiving 2022, grâce à Sony et à sa division TriStar. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter.

