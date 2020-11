Whitney Houston a fait sa première session en studio à 14 ans avec cette diva

Whitney Houston reste considérée par beaucoup comme l’un des plus grands chanteurs de tous les temps. L’artiste et actrice lauréate d’un Grammy était destinée à la grandeur depuis son plus jeune âge et elle a travaillé avec de nombreuses légendes de la musique tout au long de sa carrière.

Whitney Houston s’exprime sur scène aux Songwriters Hall of Fame Awards | Scott Gries / ImageDirect

Whitney Houston a commencé à chanter très jeune

Tout le monde dans l’orbite de Whitney Houston savait à un jeune âge qu’elle possédait un talent qui n’avait jamais été vu auparavant. Sa mère, Cissy Houston, était une chanteuse de gospel et a amené sa fille à chanter elle-même. Houston a commencé à se produire en tant que soliste dans leur église à 11 ans.

Houston était membre du groupe The Sweet Inspirations, qui a ouvert et chanté pour l’icône du rock’n roll Elvis Presley. Adolescente, elle allait parfois avec sa mère dans les salles où elle se produisait et parfois la rejoignait sur scène.

Whitney Houston se produit à Paris Bercy le 18 mai 1988 à Paris, France | Frédéric Reglain / Gamma-Rapho via Getty Images

Whitney Houston avait un guide expérimenté pour sa première session en studio

Au moment de la première session en studio de Houston, elle a reçu des conseils d’une personne expérimentée dans le monde de la musique: l’icône du R&B Chaka Khan. Khan a parlé de l’expérience dans une interview avec VladTV.

«J’étais en fait la première personne avec qui elle a enregistré en studio. Elle avait 14 ans », a déclaré Khan. «Sa mère était ma principale femme de fond lorsque je travaillais en studio. Cissy a chanté en arrière-plan tous mes trucs des années 80.

Il ne fallut pas longtemps avant que Cissy Houston veuille impliquer Whitney. «Un jour, elle me dit:« Tu sais, j’ai une fille »», se souvient Khan. «J’ai dit: ‘Peut-elle chanter?’ Elle a dit: ‘Elle peut vraiment chanter. »Khan les a invités tous les deux au studio et elle est devenue l’une de ses choristes auxiliaires avec sa mère.

Chaka Khan se produit pendant le 50e anniversaire du New Orleans Jazz & Heritage Festival 2019 | Tim Mosenfelder / WireImage

CONNEXES: “ Cendrillon ” de Whitney Houston en 1997, son “ projet préféré ” et le plus grand “ chagrin de sa carrière ”, déclare le producteur du film

Whitney Houston avait une marraine célèbre

Alors que Khan était nouveau dans le talent de Houston, une autre diva connaissait déjà l’enfant prodige. La reine de la soul, Aretha Franklin, a rencontré Houston pour la première fois alors qu’elle n’avait que 9 ans et est finalement devenue sa marraine.

«J’ai rencontré Whitney lorsque sa mère, Cissy, qui chantait avec moi, l’a amenée à l’une de mes sessions d’enregistrement», a déclaré Franklin à Rolling Stone après la mort de sa filleule en 2012, se rappelant ses «petites nattes rouges et ses cheveux séparés au milieu . »

Houston deviendrait plus tard une marraine elle-même, mais à la place à l’écran. Elle a personnellement demandé à Brandy de jouer dans la version cinématographique de 1997 de Cendrillon, et la jeune chanteuse de R&B n’a accepté de faire le projet que si Houston, son idole musicale, apparaissait dans le film en tant que sa fée marraine.

«Au moment où elle était une jeune femme, Luther Vandross et moi parlions d’elle», se souvient Franklin à propos de Houston. «Elle savait être glamour et gracieuse. Elle avait des cours. Elle savait où elle allait. Il était clair qu’elle et sa mère avaient tous les deux une qualité similaire à leur voix – la génétique était tout simplement incroyable. Tout comme sa mère, elle était l’une des grandes sopranos.