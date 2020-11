WhiteHat Jr obtient un répit du tribunal contre Pradeep Poonia qui l’a accusé de malversations et de publicités trompeuses

L’ordonnance du tribunal empêche Poonia d’accéder aux canaux de communication internes de WhiteHat Jr ou de rendre ses informations publiques jusqu’au 6 janvier.

Une injonction provisoire a été accordée par la Haute Cour de Delhi le 23 novembre à la plate-forme de codage de Byju, WhiteHat Jr, et à son fondateur Karan Bajaj, qui a déposé un poursuite en diffamation contre Pradeep Poonia, un YouTuber, qui a critiqué l’entreprise pour ses allégations de faute professionnelle et de publicités trompeuses. Le tribunal a ordonné à Poonia de publier les communications et les chats de WhiteHat Jr et de ses employés, que Poonia aurait obtenus en piratant la communication interne de l’entreprise sur la plateforme de messagerie Slack.

Poonia a été empêché de rendre publiques les informations dont il dispose sur Whitehat Jr jusqu’à la prochaine audience du tribunal le 6 janvier 2021.

Poonia gère une chaîne YouTube appelée WhiteHat Sr, qui prétend offrir gratuitement un programme similaire à WhaiteHat Jr. Dans le procès, Bajaj et sa société ont allégué que Poonia avait violé leur marque, leurs droits d’auteur et leur violation de la vie privée.

La restriction s’étend également à ne pas utiliser le nom «WhiteHat» pour sa chaîne Youtube, commentant le personnel enseignant en ligne. Poonia a également reçu l’ordre de supprimer les tweets dans lesquels il accuse WhiteHat Jr de gérer un «système pyramidal».

«Il y a un récit qui se joue autour duquel nous supprimons les critiques, alors que nous accueillons les critiques fondées sur des faits et faisons amende honorable chaque fois que cela est nécessaire, comme nous l’avons fait récemment avec notre campagne de marketing,» Bajaj Raconté la Temps économiques.

Un autre rapport par menthe Citations L’avocat Swathi Sukumar, qui représente Poonia, soutient qu’il n’y a pas eu de contrefaçon de marque car la critique équitable relève de l’exception de la «parodie».

Delhi Hc a refusé d’accorder une injonction générale contre moi car #WhiteHatJr recherché dans leur costume 20 Cr

Ils continuent d’essayer de faire taire la dissidence et ont échoué. ENCORE!

Merci à tous ceux qui m’ont soutenu! Continuons à lutter pour des pratiques commerciales transparentes et éthiques @SukumarSwathi – Pradeep Poonia (@whiteHatSnr) 23 novembre 2020

Pourquoi #WhiteHatJr est-ce que ce procès désespéré pour me faire taire? Ils ne veulent pas que je vous montre CECI.

Juin’19: Un enseignant de WHJ demande si je peux connaître ces enfants grâce aux publicités de WHJ qui sont devenus PDG et ont vu leurs applications?@realkaranbajaj: “Il va maintenant falloir créer l’application: D”#Byjus #WolfGupta

PREUVE: pic.twitter.com/QjlkV1jlio – Pradeep Poonia (@whiteHatSnr) 22 novembre 2020

WhiteHat Jr a également intenté une autre action en diffamation d’un montant de Rs 14 crore (1,9 million de dollars) contre l’investisseur providentiel Aniruddha Malpani. Le procès contre Malpani comprend plusieurs tweets considérés comme des «imputations péjoratives». Il allègue également que Malpani a été contre la société parce qu’il est un investisseur dans un rival nommé Bibox Labs et demande une injonction permanente interdisant la diffamation, la concurrence déloyale, la contrefaçon de marques, des dommages-intérêts et plus encore.

Le harcèlement systématique par #WhiteHatJr pour essayer de faire taire les critiques honnêtes contre eux continue! Ils ont maintenant déposé une plainte contre moi, me poursuivant pour Rs 14 crores! Heureusement pour moi, la vérité est une défense solide contre une allégation de diffamation! Https: //t.co/scGU6VGNg2 – Aniruddha Malpani (@malpani) 23 novembre 2020

