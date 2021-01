White Stripes partage l’ancienne présentation de l’Armée des Sept Nations

Conformément à la récente tradition de partager du matériel de vos archives personnelles, The White Stripes ont révélé à leurs followers une présentation datant de 2007, dans laquelle Jack et Meg White interprété leur thème classique « Armée de sept pays».

Les blanc ils étaient en charge de la clôture du festival Bonnaroo dans Tennessee, États Unis. Avant la sortie de leur album des plus grands succès le mois dernier, le groupe a partagé avec ses fans quelques bizarreries concernant leurs tournées au cours des six derniers mois.

Sur la sortie de l’album des plus grands succès, Records du troisième homme, label de Jack White», a-t-il annoncé dans un communiqué:« Nous comprenons que l’idée d’un «Big Hits» semblera hors de propos à l’ère du streaming, mais nous pensons aussi avec enthousiasme que les grands groupes le méritent. »

The White Stripes est un super groupe avec de grands fans et on a l’impression qu’une compilation de grands succès est non seulement appropriée mais absolument nécessaire.

En décembre, parallèlement à la sortie de l’album des plus grands succès, le duo aurait partagé des vidéos inédites de leurs performances, ainsi qu’une vidéo d’animation de 90 minutes d’un « malle de Noël», Un objet qui est mis sur le bûcher dans le cadre de la tradition de Noël dans de nombreuses régions de L’Europe .

Grâce à divers services de streaming, ils ont mis à la disposition de leurs followers un nombre considérable de « b-faces » appartenant à leurs célibataires, en plus de mettre deux numéros de leur participation sur leur chaîne YouTube Saturday Night Live en 2002: ‘Feuilles mortes et sol sale‘ et ‘Nous allons être amis».

Après avoir connu une grande popularité au début des années 2000, le duo annoncerait leur séparation officielle en 2011. Leur dernier matériel aurait été publié via « Icky Thump», Son sixième album studio sorti en 2007.