‘Where there was fire’, série mexicaine Netflix : intrigue et distribution

Plate-forme Netflix vient de sortir le premier trailer de sa nouvelle série mexicaine »où il y avait le feu », une histoire qui va nous faire endurer les grosses chaleurs de la chaleur avec un homme pompier qui cherche à découvrir la vérité sur le meurtre de son frère. La série policière promet d’avoir des romances torrides, des liens familiaux compliqués et même un tueur en série.

Là où il y avait un complot d’incendie

« Là où il y a eu un incendie » met en scène Poncho, un jeune homme en deuil après avoir perdu son frère dans des circonstances mystérieuses. Cependant, son père l’avertit que la mort de son être cher n’était pas un simple accident et qu’il est en quelque sorte non seulement lié à la caserne des pompiers locale, mais aussi à un tueur en série qui est en liberté depuis longtemps.

Vous pourriez également être intéressé par: Quel est le nom de la série où Rafael Caro Quintero joue et de quoi s’agit-il

Lorsque son père lui fait cette révélation, le tueur en série en question vient de sortir de prison, et au lieu de passer inaperçu et secret, il se dirige également vers la caserne des pompiers dans l’espoir d’effacer son nom, réussissant à devenir le chef de la caserne des pompiers malgré le fait que personne ne croit en son innocence.

Au cours de son voyage pour trouver la vérité, Poncho se retrouve de plus en plus empêtré dans le fonctionnement interne de la caserne des pompiers, il rencontre même une jeune femme qu’il rencontre à l’intérieur de la caserne qui lui donnera cette touche de romance que la série nous a déjà donnée. Ils ont l’habitude de. Poncho pourra-t-il découvrir ce qui est vraiment arrivé à son frère ?

Ça pourrait aussi vous intéresser : ‘The Patient’, série thriller avec Steve Carell : bande-annonce et intrigue







Casting de Là où il y avait le feu

La série présente des performances de Ivan Amozurrutia comme Poncho, et Edouard Capetillo comme le tueur en série. Les autres acteurs du casting sont Alexandre Olivier, Donagh Gordon, Itatí Cantoral, Emeraude PimentelPolo Morin, Oka Giner, Antonion Sotillo, Daniel Gama, Everardo Arzate, Humberto Busto, Ana Jimena Villanueva, Plutarco Haza, Alberto Garmassi, Haydée Navarra et Valeria Burgos.

Le créateur de »Where There Was Fire », José Ignacio Valenzuelaest responsable d’autres séries mexicaines à succès au sein de Netflix, travaillant sur les séries populaires « Who Killed Sara? » et « The Prodigal Daughter », donc cette nouvelle production promet d’avoir tout le mystère et la tension que la série précédente apportait.

» Where There Was Fire » arrivera exclusivement pour le service de streaming Netflix le 17 août.