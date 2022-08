« Where There Was Fire », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Créé par José Ignacio Valenzuela ‘El Chascas’, « Là où il y avait le feu » est une série Netflix mexicaine avec Eduardo Capetillo, Itatí CantoralEsmeralda Pimentel, Iván Amozurrutia, Polo Morín, Antonio Sotillo, Daniel Gama, Eduardo Capetillo Gaytán, Ana Jimena Villanueva et Oka Giner.

Le drame de longue durée raconte l’histoire de Poncho, qui après avoir suivi les indices du meurtre de son frère rejoint une caserne de pompiers, où il trouve la romance, un membre de la famille perdu et un tueur en série.

D’après le descriptif de Netflixil s’agit de « un hommage à ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour nous sauver. Nous verrons ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur d’une caserne de pompiers. Mystère, aventure et romance s’entremêlent dans cette histoire”.

Les 39 épisodes de la première saison de « où il y avait le feu» n’a été créée sur Netflix que le mercredi 17 août 2022, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un deuxième versement.

« OÙ IL Y AVAIT LE FEU », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mexicainemais apparemment dans le dernier épisode, l’histoire de Ricardo Urzúa Lozano et de son fils Poncho a une fin fermée, c’est-à-dire qu’il est peu probable que de nouveaux épisodes sortent.

À la fin de « où il y avait le feu”, la brigade surprend Molina, le grand jour de Fabio et Gerardo arrive et les stars de Gloria et Ricardo s’alignent enfin, mais au milieu de toute la joie, Hugo se cache.

Les principales questions soulevées par cette série sont résolues dans les 39 épisodes: Poncho découvre le meurtrier de son frère, Ricardo récupère son fils et découvre l’homme qui l’a piégé, l’identité du vrai Boucher de Reynosa est révélée, les secrets d’Olivia et leur relation avec la tragédie de Poncho sont exposés.

De même, les conflits secondaires de « Where There Was Fire » sont résolus comme la maladie de Rosario, le conflit familial d’Ana, les traumatismes et la culpabilité de Julián, entre autres histoires.

Par conséquent, il est peu probable que cette série mexicaine de Netflix obtenir une deuxième saison.