Wheezy, Future et Yo Gotti Ready The « Guillotine »

Wheezy est vraiment hors d’ici ces jours-ci. Non seulement le producteur prolifique a récemment marqué l’intégralité de son album de collaboration Nav Tsunami d’urgence, qui s’est écrasé à terre vendredi dernier, mais il a également travaillé sur diverses coupes. Plus récemment vient « Guillotine », un nouveau banger avec Yo Gotti et Future issu du prochain Fidèle au jeu 2 bande sonore. Comme prévu, Wheezy est livré correctement avec un instrumental percutant, alignant un rythme accéléré et un instrumental vaguement sinistre – la toile de fond parfaite pour la marque unique de toxicité luxueuse de Future.

«Partout où je vais, les salopes m’appellent un roi, comptez tellement d’argent qu’il faut apporter la machine», rappe-t-il. « Ça colle comme Hibachi celui avec la poutre. » Ce n’est pas exactement un verset urgent du High Off Life le rappeur, qui semble content de s’appuyer sur la seule force du charisme. Son énergie est égalée par Yo Gotti, qui joue assez habilement l’ailier avec sa propre gamme de flexions. «Elle m’a donné la tête dans cette nouvelle Lamborghini, vous avez acheté un Birkin, j’ai acheté le bikini», rappe-t-il, faisant allusion au récent débat sur Birkin qui a laissé des couples autrefois heureux en ruines. « Cette Patek 0101 vous ne l’avez jamais vue. »

Regardez le morceau maintenant, et le son est éteint – Wheezy, Future et Yo Gotti ont-ils livré « Guillotine? »

