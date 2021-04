« Wheel of Time » révèle un premier regard sur l’un de ses personnages

Talika Time Control + Appareil Cosmétique Anti-Age Regard

Talika Time Control + utilise le pouvoir de la lumière et de l'électrostimulation pour une action anti-ride raffermissante impressionnante. A utiliser à domicile, cet appareil permet de lutter contre le vieillissement et les rides situées sur le contour de l'œil. Talika Time Control + est un outil révolutionnaire qui vous permettra de garder un regard jeune et une peau ferme pour longtemps. Il est doté de 2 programmes : Détoxifiant : il nettoie la peau en profondeur (pollution, impuretés), stimule la microcirculation et réduit les poches avec l'électrostimulation et cible les cernes mélaniques par la lumière verte 525nm. Régénérant : il agit sur les rides et la fermeté grâce à la lumière orange 590nm qui stimule les fibroblastes et booste la production de collagène et d'élastine. La lumière rouge 630nm apaise et l'électrostimulation lifte. Les propriétés des 3 systèmes Light Therapy® : La lumière rouge (630-660nm) est anti-rougeurs, régénérante et apaisante, La lumière verte (525nm) agit sur les taches, La lumière orange (590nm) réduit les ridules, les rides profondes et raffermit.